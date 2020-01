¿Cuál es el verdadero nombre del 'Baby Yoda'?

Cabe destacar que dentro de la historia que se ubica en el mismo universo de Star Wars y la cual tiene lugar después de los hechos ocurridos en el Episodio VI: El Regreso del Jedi, dicho personaje no es precisamente 'Yoda' siendo un bebé, algo que aclaró la misma producción desde hace tiempo, sino que se trata de un ser de la misma raza que el poderoso maestro Jedi.

En este casó 'Baby Yoda', como se le empezó a conocer popularmente en la red, es referido dentro de la trama como 'The Child' (el niño/la niña).

Cabe destacar que para el tiempo en que se sitúa la historia, 'Yoda' ya habría fallecido dentro de la trama original, por lo que definitivamente queda descartada la posibilidad de que sea una versión más joven de éste.

Por su parte Jon Favreau, productor ejecutivo de The Mandalorian no ha dado mayores detalles ni de la raza ni del personaje, por lo que precisamente su nombre continúa siendo un misterio entre el público. Sin embargo, Taika Waititi, quien le presta su voz al droide asesino cazarrecompensas, IG-11, ha revelado una pista que podría dar una respuesta a la incógnita.

Mientras caminaba por la alfombra roja de los Globos de Oro, Waititi dijo a un reportero que le preguntó sobre 'Baby Yoda', que ese apodo no era su verdadero nombre, pues el personaje sí que tiene uno propio, pero que habrá que esperar a que Favreau revele dicha información.

I also asked Taika about Baby Yoda, since he directed the MANDALORIAN finale. “He’s not named Baby Yoda!” Taika insisted. There is a name yet to be revealed, and Taika knows it but won’t hint. “I’ll wait for Favreau to give that away.”