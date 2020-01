Madre se graba a sí misma en lugar de la pedida de mano de su hija

Susan Griego, una madre de Nuevo México, tenía la tarea de filmar la propuesta de matrimonio de su hija Amber, sin embargo, accidentalmente filmó su reacción en lugar de la pedida de mano.

El novio de Amber, Benjamin, había preparado una propuesta de matrimonio en el Bioparque de Albuquerque. Su cámara no funcionaba bien, así que le pidió a Susan que ella filmara, pero el plan no salió como esperado, detalla el New York Post.

“No entendía cómo hacerlo, y de repente me estoy tomando una selfie, y me doy cuenta de que me estoy filmando a mí misma en lugar de a ellos y me estoy riendo, y todos nos estamos riendo, y supongo que no soy muy buena como fotógrafa”, cuenta Susan.

“La gente ha preguntado al respecto. Siento que es la definición perfecta de nuestra relación: algo raro y al azar. Es el comienzo perfecto para esto”, comenta a su vez Amber y, en efecto, los recién comprometidos se lo han tomado con humor. “Fue un momento perfecto, no cambiaría nada. Nos hemos reído del video fallido y nunca olvidaremos el momento”, dice Benjamin.

