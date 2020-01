Pareja se casa dentro de su tienda favorita

Lonnie y Pam se acaba de casar dentro de su tienda favorita de productos para actividades al aire libre, ubicada en Tennessee, Estados Unidos.

Se trata de una tienda Bass Pro Shops, cadena que vende equipo para pesca, caza, acampar y otras actividades al aire libre.

Fue la compañía la que compartió fotografías de la boda en Facebook. "Aquí en Bass Pro, te venderemos un bote, una pistola, incluso algo de ropa. Vaya, también podrías casarte aquí", lee la publicación, detalla la agencia UPI.

"La invité a salir hace 37 años y ella me dijo que no. Me tomó 37 años lograr que dijera que sí", cuenta por su parte Lonnie Harris a la cadena WVLT-TV.

Pam a su vez trabaja en el local de Bass Pro Shops y quería que sus compañeros de trabajo pudieran asistir a su boda, de ahí que eligieran este lugar para celebrar la unión.

DA.