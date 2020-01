'No a la guerra', pide AMLO ante conflicto entre EUA e Irán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario retomó la noticia del fin del Seguro Popular para dar paso al Insabi, y aunque reconoció que todavía existe desconocimiento entre la población sobre cómo funciona, pidió apoyo de todo el personal de salud para difundirlo.

En otro punto, López Obrador destacó la aprobación ayer del T-MEC en el comité de Finanzas del Senado estadounidense, subrayando que fue por 25 votos a favor y tres en contra.

El titular del Ejecutivo federal dijo que lo anterior es una buena noticia para México, "un indicador de confianza", que, según indicó, ya está reflejándose en las finanzas del país.

Siguiendo con la ronda de preguntas y respuestas con representantes de la prensa, López Obrador fue cuestionado sobre el ataque de Irán contra bases aéreas estadounidenses en Irak, en represalia por la operación en que murió el general Qasem Soleimani.

El presidente llamó a que se "solucionen los conflictos mediante el diálogo y de forma pacífica".

"Tenemos que procurar que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza. No a la guerra, esa es la postura de nuestro país", agregó el mandatario, reiterando que su gobierno tiene también una postura de "neutralidad, de no intervención, de respeto a las decisiones que toman las naciones", pero "exhortando a que no haya una confrontación armada".

"No a la guerra, que haya paz", pidió López Obrador.

Y sobre posibles afectaciones a la economía mexicana por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el presidente solo reiteró su postura de no intervencionismo, al tiempo que confió en que las tensiones se suavicen.

"Yo soy optimista. Yo creo que se va a lograr un acuerdo", dijo.