Luego del anuncio que hicieran algunas autoridades del Gobierno de Coahuila, que incluso parecía más bien una 'fake news', sobre que el Estado buscará la extradición del extesorero de la provincia Javier Villarreal, uno de los artífices de la "megadeuda", para que les rinda cuentas y les explique a los coahuilenses quiénes más estuvieron involucrados en la transa, fueron muchos los que se pusieron a temblar, sobre todo aquellos funcionarios cercanos a los hermanos y exmandamases de la provincia Humberto y Rubén Moreira. La que mostró un as bajo la manga fue la Fiscalía del Estado de Coahuila; a través de Gerardo Márquez interpuso una denuncia en contra de Villarreal en noviembre del año pasado, por un presunto enriquecimiento ilícito, algo así como por unos 162 millones de pesillos, una nada para la cifra que aún se encuentra en el limbo. La cosa es que la denuncia salió a la luz apenas los primeros días de enero, asombrando a propios y extraños por el intento del "góber" Miguel Riquelme de hacer justicia desde casa, ya que cuando gobernaba don Rubén dejó pasar el tema... Usted se imaginará por qué, estimado lector.

Varios polacos en funciones y otros que se encuentran en la banca se andan comiendo las uñas por lo que pudiera decir don Javier frente a un tribunal local, y eso que no se ha empezado a aplicar la justicia por parte de las autoridades norteamericanas y las mexicanas todavía. Nuestros subagentes, disfrazados de investigador balín, nos comentan que muchos suspirantes que estuvieron involucrados en la aprobación de los créditos fraudulentos y que sueñan con volver al Congreso (llámese Shamir Fernández, entre otros) verán truncadas sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones intermedias en el estado para renovar al Congreso local. Y es que eso de buscar recuperar los bienes que le pertenecen al estado y pedir la extradición del extesorero era de no creerse en una Administración priista, pero las cosas cambian y al parecer don Miguel intenta de verdad sacudirse del lastre moreirista.

Los que no tuvieron un buen inicio de año, por más que se aventaron todos los rosarios posibles durante las fiestas decembrinas, fueron los del Simas Torreón, a quienes en plena temporada de frío les comenzaron a fallar varias bombas, generando fuertes dolores de cabeza, no solo a sus gerentes, sino a los miles de sufridos usuarios que padecen de la baja presión. Nuestros subagentes, disfrazados de operador sindicalizado durmiendo, nos informan que no es común que en invierno se generen este tipo de problemas, al contrario, estos primeros meses del año son cuando les suelen dar mantenimiento a las bombas para estar listos en primavera y verano, que es cuando la demanda aumenta; pero nada, los muchachos del Simas parece que estaban más preocupados en el maratón Guadalupe-Reyes que en las acciones preventivas para tener al día los equipos. La primera falla del año generó molestias en un gran número de usuarios del sector norte, y aun cuando aseguraron que el servicio se regularizaría en 72 horas, el tiempo pasó y aguas que no llegó el agua… Las cisternas se vaciaron y las quejas aumentaron. Y sin terminar la primera semana del 2020, otra bomba disminuyó su presión, pero ahora en el sector sur. Si así iniciaron el año, no queremos ver cómo les irá a los ciudadanos de Torreón en la temporada de calor. Por cierto, algunos viejos operadores del Simas, de esos a los que les encanta andar en la grilla, empezaron a recordar que 2020 es un año electoral.

A los que se les acabó la unidad, si es que algún día hubo, fue a los integrantes de la fracción panista del honorable cabildo de Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de niño escondido en la megarrosca del Día de Reyes, nos informan que desde el mes de diciembre hubo "encerronas" en el bastión blanquiazul para renovar liderazgo entre los ediles y ver quién sería el encargado de la vocería del partido en tan interesante año 2020; por lo que el regidor de los taxis viejitos, Ignacio García, dejó la dirigencia de su bancada a la desconocida Elizabeth Pérez. Pero esto más que una estrategia democrática lo que evidenció fue el divisionismo que enfrentarán rumbo a las elecciones a diputados locales, conformados en dos equipos: uno que le echa porras y le aplaude al mediático Marcelo Torres Cofiño, y otro fiel al alcalde Jorge Zermeño, lo que tiene preocupada a la cúpula del vapuleado Partido Acción Nacional, a quienes ya les preocupa la lucha entre ambos bandos, pues en lugar de aprovechar la ventaja del partido en el poder para ganar adeptos, más bien les han empezado a despejar el camino a los cuadros priistas para que ganen terreno, o en una de esas terminen por perder el registro con una de esas sacudidas que suele dar Morena. Por cierto, uno de los ediles que no saben para dónde irse es el de UDC, Javier Gómez Ledesma, quien solo espera a que su jefazo y amigazo Luis Fernando Salazar le dé luz verde para saltar a las filas de la "Cuarta Transformación".

Luego de la exhibida que le dieron al flamante y "todas mías" director de Alcoholes de la hermana república de Gómez Palacio, Armando Quiriarte, de que tenía sus antros consentidos a los cuales no molestaba aunque cerraran a la hora que se les pegara la gana, se medio aplicó y salió el pasado fin de semana con su gente a realizar "clausuras provisionales", por lo que se pasó a fregar ante los medios de comunicación a dos bares como medida precautoria por excederse hasta 40 minutos del horario establecido, que es a las dos de la mañana. Pero a los que nuevamente no tocó fue a los de "casa", sobre todo uno ubicado en el bulevar Miguel Alemán y calle Praga; incluso muchos dicen que lo debería poner como ejemplo por cerrar temprano, como a eso de las 6:00 de la mañana. Incluso en las inestables redes sociales han balconeado a este antro abierto a horas que no debería, con chistes que dicen que incluso los clientes salen con vales para ir por su menudo, y, lo mejor, a las 6:00 de la mañana los policías y filtros del alcoholímetro ya están durmiendo tranquilos.