El maestro lagunero del arte Madí

Son los primeros días de enero y Alonso de Alba (Torreón, 1938) recibe en su hogar. El invierno ha golpeado un poco su salud y un dolor de garganta se manifiesta a través de su voz ronca. Las paredes de su casa ostentan algunos de sus grabados y piezas coloridas de arte Madí.

De Alba guía hasta una sala que alberga a un piano, allí descansa su memoria en un sillón y recuerda que su padre se oponía a la idea de que se involucrara en el arte, por eso estudió una ingeniería en agronomía. No obstante, su mente nunca abandonó la idea de ser pintor y comenzó a asistir a algunos cursos donde solidificó sus conocimientos teóricos y prácticos. Así se sumergió en el dibujo, en el grabado y en la acuarela, para poder manifestarse.

Al artista lagunero, su profesión agrónoma le permitió desplazarse por distintos puntos del país. En cada travesía realizaba una parada en algún museo cercano. Su talento seguía llamando a su puerta. Sus manos nunca dejaron de trazar bocetos. Un par de reconocimientos lo confirmaron: uno en Monterrey y el primer lugar en un concurso homenaje a la poeta Adela Ayala, donde realizó un cuadro a partir del poema Canto al desierto, de la autora sampetrina.

Desde allí la motivación no cesó. Cada conocimiento adquirido le fue llenando su ser. Entabló amistad con Marcela López y después comenzó a impartir clases de introducción a las artes gráficas en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE). La calidad de su obra se esparció por la región. También fue fundador del Taller El Chanate. Sus conocimientos, dice, "no son de escuela", sino que los fue adquiriendo en el transcurso de su vida.

Alonso de Alba es conocido por ser el único artista mexicano que trabaja el arte Madí, una corriente surgida en Buenos Aires en 1946, cuya estética poligonal se aleja la obra rectangular o cuadrada a la que se tenía acostumbrado al público.

"De ahí empiezo a documentarme y ver qué era el arte Madí. Me documento bastante y me propongo hacer mi próxima exposición con grabado, que nunca antes nadie lo había hecho en arte Madí y la presento en la Casa del Cerro (en 2000)".

Un par de años después, aprovechó una visita a Fort Worth, Texas, para trasladarse a Dallas y visitar el Museum of Geometric and MADI Art. Hasta ese recinto llevó algunas fotografías de sus obras y comunicó directamente con la directora Dorothy Masterson. Así logró participar en una exposición de arte Madí en Italia y después, en la misma ciudad texana.

Años atrás, en 1986, tuvo la oportunidad de estar en Francia y conocer al uruguayo Carmelo Arden Quin, fundador del arte Madí.

"El arte Madí es manejar el color puro. El color puro tiene que estar bien específico en cada espacio que se está realizando. Tienes que jugar con la abstracción geométrica. La abstracción es deshacer, pero en este caso es deshacer la geometría y que cada espacio tenga un color bien definido, no tiene que estar diluido".

De Alba es pionero en cortar placas de cobre para llevar el arte Madí al grabado. El artista se permite jugar, pero es muy rígido al momento de definir cada color en su espacio. En cuánto al interés de los jóvenes por esta corriente, se mostró poco optimista.

"No creo que les interese mucho, en cuanto a que ellos se propongan a hacer el arte Madí, no. Ya hubiera uno o dos que hubiesen brincado por ahí, que me hubieran pedido información. No, no he visto interés. Me gustaría. Te soy sincero. Estaría feliz y contento de que alguien adquiriera conocimientos conmigo, a través de preguntas y que yo viera que se interesara, entonces yo le pasaría muchísima información de la que tengo".

Será mañana 9 de enero cuando una exposición de Alonso de Alba sea inaugurada de la recién rehabilitada Casa Mudéjar. La cita será a partir de las 19:00 horas, constará de aproximadamente 19 piezas y contará con la presencia del artista.

"Soy de las personas que les gusta dejar huella en lugares que tengan un valor, como la Casa del Cerro y los diferentes lugares de exposiciones. […] Estar en la Casa Mudéjar, para mí es una satisfacción, porque es parte de mi historia, porque yo soy de Torreón. Esa casa la vi desde que era niño, voy a cumplir 82 años el mes que entra. Entonces, llegué a pasar muchas veces por esa casa cuando estaba en funciones".