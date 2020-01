Fans de Juan Gabriel lo recuerdan cantando en la Plaza Garibaldi

Admiradores de Juan Gabriel se reunieron este martes para celebrar el 70 aniversario del natalicio del cantautor mexicano en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México.

Al lugar llegó una decena de personas, entre las que se encontraban algunos imitadores del cantante, que aprovecharon para echarse algunos "palomazos" de éxitos del "Divo de Juárez" como "No tengo dinero", "El Noa-Noa", "Esta rosa roja", entre otros.

De esta manera celebran en Garibaldi el cumpleaños de Juan Gabriel, quien hoy llegaría a los 70 años. #JuanGabriel pic.twitter.com/xgsx0ZI30t — Marco Mejía (@soymarcomejia) January 7, 2020

Alexis Martínez es uno de los admiradores que imitan al cantante y que llegó al lugar, para ofrecer un pequeño homenaje a el hombre que le ha dado todo y se convirtió en alguien esencial para su vida.

"Me dejó muchas cosas, me dejó mi casa, mi coche, la verdad es que sí, gracias a él tengo muchos años (imitándolo), toda mi vida me he dedicado a eso, hago más imitaciones, pero la fuerte, es la de Juan Gabriel, el ícono de nuestra música siempre va a ser él, aparte de que es música, todos sus bailes, la música que hizo, hay muchas historias de él. Son muchas décadas...", dijo en breve entrevista con El Universal.

Dicho personaje, compartió que tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo en 1984 y fue en esa ocasión que le regaló algunas pistas originales, algunas de ellas tienen coros del mismo Alberto Aguilera, nombre real, y son éstas las que utiliza en su trabajo al momento de cantarlas.

"Tuve la oportunidad de conocerlo, yo trabajaba mucho con el señor Chamín Correa y me dijo que, si quería conocerlo, fuimos a un hotel y cuando llegamos no lo encontraba (Chamín), pero me dijo que cantara ahí con su orquesta. Coros y todo y ya me puse a cantar y en eso sale él, obviamente sí me apaniqué, y ya Chamín me lo presentó y me dijo que cantaba muy bien, son cosas que nunca se me van a olvidar en toda mi vida", aseguró.

La reunión de amigos y admiradores de "Juanga", como a muchos fanáticos les gusta llamarlo, fue convocada por Anathan Briss, quien fuera su amigo y aunque no llegó mucha gente, espera que para el próximo año cambie todo y los fans se acerquen para celebrar a uno de los mejores cantautores de México.