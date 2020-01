Difunden videos del lanzamiento de misiles contra base de EUA en Irak

Con este bombardeo, suman tres ataques en respuesta a la unión americana tras el asesinato del líder irani Qasem Soleiman.

Los misiles fueron lanzados de tierra a tierra en la provincia iraquí de Al Anbar, donde se encuentran las fuerzas armadas de Irak y Estados Unidos.

#Breaking: Semi-official Fars news agency in #Iran claims that the rocket attack at Al Assad was an "Iranian six missile attack" (6:03 p.m. ET 1/7/20) Ayn al Asad is an Iraqi Armed Forces and United States armed forces air base located in Anbar province of western #Iraq. pic.twitter.com/WxyhYVQXEN