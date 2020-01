Seguidores de Qasem Soleimani lanzan montaje de 'asesinato' de Donald Trump

El video fue publicado en las redes sociales, mostrando a un francotirador alistándose para disparar y luego disparando al presidente, cambiando a la escena que vivió el pasado 5 de noviembre en Nevada, donde se alertó sobre un individuo con un arma entre la audiencia.

Rápidamente el video comenzó a difundirse y a alertar a los estadounidenses por ser una supuesta amenaza de muerte para vengar a, posiblemente la figura ideológica más grande desde Osama bin Laden.

Hace algunos minutos se informó sobre el nuevo ataque del ejercito de Irán al cuartel que resguardaba a miembros del ejercito americano en Irak.

Iranian Video Depicts Assassination of President Trump as Revenge for Soleimani’s Death; Caption Reads: “If You Begin the War, We Will End the War” pic.twitter.com/onJs0wRjwO