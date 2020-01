VIRAL: Jóvenes rescatan a koalas de los incendios en Australia

Micah y Caleb, de 19 y 18 años respectivamente, se convirtieron en los héroes del día al acudir al rescate de 20 koalas con ayuda de su vehículo. Recogen medios internacionales.

Los chicos se dieron a la tarea de subir a su vehículo a todos los marsupiales que vieran en el camino en la carretera Batlow, en Nueva Gales del Sur, Australia.

El video difundido en la red muestra a 6 koalas en el interior del carro, cuyo pelaje muestra los estragos provocados por los incendios.

Two teenagers recently rescued some #koalas on Kangaroo Island amid bushfires in #Australia. A video showing five koalas sitting inside a car has gone viral on social media. https://t.co/hAVl07qWbt pic.twitter.com/QGRdAJ0Lq1