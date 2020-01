VIDEO: Hombre mata a cliente de un bar con un contundente puñetazo

Los hechos tuvieron lugar en un pub llamado Kapones, ubicado en St. Clair Shores, Míchigan, EUA, durante el 22 de diciembre, donde un sujeto acabó con la vida de otro al propinarle un brutal golpe en la espalda. Recoge el portal Fox 2 Detroit.

Recientemente la policía local dio a conocer las imágenes registradas por cámaras de seguridad, donde se muestra el instante en el que el hombre es atacado por el agresor, mientras platicaba con un grupo de personas en el interior del bar.

El sospechoso fue identificado como Hatum Jarguis Akrawi, de 33 años, quien fue detenido por la policía tras el ataque a Shawn Kubic, de 47, quien murió días después a causa de las severas lesiones que recibió por le golpe.

Akrawi enfrenta cargos por homicidio en segundo grado y homicidio involuntario, lo que podría condenarlo a cadena perpetua, además de una fianza de 200 mil dólares. Informan medios internacionales.

Cabe destacar que mientras Kubic estuvo vivo la fianza era de 50 mil dólares y 10 años de cárcel por la agresión, pero las cosas se complicaron para Hatum cuando el hombre falleció.

BREAKING: DEADLY sucker punch at Kapone’s Bar (St. Clair Shores) shows 47 year old Shawn Kubic attacked Sun Dec. 22nd. Hatum Akrawi is BEHIND BARS charged w/ 2nd degree MURDER & manslaughter. A 2nd man also CHARGED, after throwing drink on victim. ⁦@wxyzdetroit⁩ #4PM #6PM pic.twitter.com/mw8byxA8dG