'Bella', la perrita que fue hallada muerta tras ser raptada durante robo de camioneta

Los dueños de una perrita que había sido raptada al momento en que su camioneta fue robada a las afueras de una tienda, informaron a través de redes sociales que su amada mascota fue encontrada muerta pese a los intentos por rescatarla e incluso ofrecer una recompensa de 10 mil dólares a quien diera una pista para dar con ella.

Según recogen medios internacionales, los hechos tuvieron lugar antes de Navidad en Carolina del Sur, EUA, cuando Ben Brengle, el propietario del vehículo robado, se detuvo un momento para llegar a una tienda en North Charleston, donde la camioneta le fue robada en cuestión de minutos.

Sin embargo, lo que más preocupo a Brengle es que su perra labradora de dos años, 'Bella', se encontraba en el interior del vehículo.

Ante esto, el hombre y su familia ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares a quien entregara o encontrara a la perrita. Comunicado que difundió a través de una página en Facebook llamada Change for Bella.

Por su parte la policía local consiguió atrapar al responsable del robo de la camioneta, Richard Rawlings Jr. de 37 años, quien admitió haberse llevado el vehículo. Lamentablemente no pudo dar mucha información sobre el paradero de la querida mascota, pues según dijo en su declaración el animal escapó por la ventana trasera al detenerse en un centro comercial, después del robo. Informa el portal Daily News.

Desafortunadamente la exhaustiva búsqueda de Ben no tuvo éxito, hasta que este domingo informó por medio de Facebook que 'Bella' fue encontrada sin vida cerca de las 2 de la madrugada del mismo día, a un costado de una carretera en Carolina del Sur.

"El alcance del amor, el apoyo y el estímulo general que recibimos durante esta tragedia innecesaria fue incalculable. No sólo nos dio la motivación que necesitábamos para finalmente encontrar a 'Bella', pues nos dio esperanza. Espero que seamos una comunidad más fuerte. Espero recursos más ágiles y accesibles. Espero una mejor respuesta. Espero una voz más alta. Esperanza por el cambio. Bella no nos dejó en vano. Si bien su vida se vio truncada inconcebiblemente y sin orden judicial, ella seguirá viviendo. En nuestro corazón, en nuestros recuerdos y en nuestro sistema legislativo. No habrá descanso.", escribieron en la publicación de Facebook informando del fallecimiento del can.

Además Ben y su esposa han dedicado la página en la red social para compartir fotografías de otros perros perdidos, con la esperanza de que estos puedan regresar con sus dueños.