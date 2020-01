Critican a una madre por esta fotografía

Una madre recibió fuertes críticas por poner a sus dos hijos menores de edad en el asiento para niños de un carrito de compras.

Según cuenta esta madre en una publicación en Facebook, una persona se le acercó y le dijo que lo que hacía era ‘ilegal’, detalla el diario Mirror.

Así que entonces la madre preguntó a internautas qué opinaban ellos y comenzó el debate. Muchos estuvieron de acuerdo en que poner a dos niños en un mismo carrito es contra la ley, pero otros, aunque afirmaron que no hay nada ilegal, se dijeron más bien preocupados por la seguridad de los niños, informa Yahoo.

"Probablemente no sea ilegal, pero tampoco es una buena idea debido al riesgo potencial de que el carro se caiga si el peso se desequilibra a medida que los niños se mueven”, "Es una lástima que la persona que te dijo, no intentara explicarte más amablemente" o “"No sé acerca de lo ilegal, pero si su peso combinado es significativamente mayor que el límite establecido, su carro podría no estar equilibrado y podría volcarse si lo golpean", fueron algunos comentarios.

DA.