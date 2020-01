Aldea que inspiró a Frozen no sabe qué hacer con tanto turista

Los turistas obsesionados con una fotografía de la villa en que se inspiró la película de Disney Frozen, están abarrotando a la pequeña aldea austriaca llamada Hallstatt.

Los habitantes se dicen abrumados con el número de turistas que llegan a la que ha sido etiquetada como ‘la ciudad donde más conseguir fotos para Instagram del mundo’.

Se cree que la aldea inspiró la ciudad de cuento de hadas que aparece en Frozen, pero los habitantes no estaban preparados para lidiar con la creciente afluencia de visitantes.

Con una población de aproximadamente 800 personas, este pueblo junto a un lago recibe hasta 10 mil turistas por día, informa The Guardian.

También es Patrimonio Mundial de la UNESCO y se estima que ha estado recibiendo seis veces más turistas per cápita que Venecia, Italia.

“Hallstatt es una pieza importante de la historia cultural, no un museo. Queremos reducir los números en al menos un tercio, pero no tenemos forma de detenerlos realmente”, dijo Alexander Scheutz, alcalde de Hellstatt, a The Sun.

El plan en buscar respuesta sobre cómo dar la mejor bienvenida a los turistas, pues aunque los visitantes representan un beneficio para la comunidad, traen consigo problemas como basura, drones volando por todas partes y una economía local que se encarece.

"Los lugareños sienten que viven en un parque temático. En noviembre, un incendio destruyó una gran parte de la costa, pero aún así llegaron los turistas", afirma Scheutz.

