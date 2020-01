Hombre casi muere por una palomita de maíz atorada en sus dientes

El bombero Adam Martin, de 41 años de edad, necesitó una cirugía a corazón abierto luego de sufrir una infección sanguínea potencialmente mortal.

La infección en su corazón ocurrió por gérmenes de otra parte de su cuerpo que se propagaron a su torrente sanguíneo. El culpable de todo: una palomita de maíz.

Adam cuenta que a finales de septiembre de 2019, compartió una bolsa de palomitas de maíz con su esposa Helen, de 38 años, mientras miraban una película. Tanto intentar quitarse la palomita de maíz atorada en los dientes, con golpes y pinchazos, usando desde palillo de dientes hasta un alambre, ocasión el problema.

Una semana después, Martin comenzó a sufrir sudores nocturnos, fatiga, dolores de cabeza y, finalmente, un soplo cardíaco, reporta el New York Post.

"Los médicos me dijeron que si no hubiera ido al médico de cabecera cuando lo hice, podría haber estado muerto en tres días. La mayoría de las personas mueren cuando están en 350 en una escala de infección y yo estaba en 340. La infección me había comido las válvulas del corazón por completo", cuenta Adam.

Luego de creer que Martin tenía un resfriado y más tarde una gripe, los médicos le diagnosticaron un soplo cardíaco leve. Más tarde le apareció una ampolla de sangre en el dedo del pie, que luego se diagnosticó como una lesión de Janeway, una indicación externa de endocarditis infecciosa.

Finalmente fue admitido en el Hospital Royal Cornwall el 18 de octubre, con un coágulo bloqueando su arteria femoral.

Tras varias cirugía, incluidas una a corazón abierto en la que reemplazaron su válvula aórtica y repararon su válvula mitral, el paciente comenzó a recuperarse. “Mi corazón ya no funcionaba correctamente; estaba esencialmente destrozado. La infección se había comido las válvulas. No volveré a acercarme a las palomitas de maíz, eso es seguro. Es una locura pensar que todo esto sucedió por eso. Fue algo tan trivial", sostiene Adam.

DA.