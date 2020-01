Incierto, futuro del Seguro Popular: Riquelme

El gobernador Miguel Ángel Riquelme, declaró que el panorama en materia de salud es incierto e indicó que desconoce si el Seguro Popular desaparecerá.

"A ciencia cierta no sabemos si desaparece el Seguro Popular. Hace días declararon por parte del sistema de salud que hay programas que no tienen razón de ser. Que a nivel nacional eran considerados como preventivos. Dichos recursos si no eran muchos, nos permita el área preventiva en las comunidades", dijo.

Asimismo aseguró que el sistema de salud en Coahuila deja de ser un problema, ya que cuentan con las necesidades básicas y se cubren enfermedades sin ningún costo.

"Seguimos con escasez de recursos. Hoy que se busca por parte del sistema, sigue sin quedar claro cuál es la parte que les va a tocar, o que se quede como un problema más en el estado", dijo Miguel Riquelme.

Agregó: "Hace unos días declararon por parte del Sistema de Salud que hay algunos programas que no tiene razón de ser. Que a nivel nacional eran preventivos(…) vamos a seguir insistiendo, porque todavía hay indefiniciones que no nos permiten avanzar".

Fue el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien indico que entró en funciones el Instituto de la Salud y el Bienestar (Insabi) con la misma base trabajadora del Seguro Popular. Ante esta situación habrá nuevas reglas de operación.

A la fecha se prevé que se cuente con la misma atención médica, insumos que contaba el programa del Seguro Popular.