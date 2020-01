La pasión por la docencia y el teatro

Adornos navideños todavía dan la bienvenida a la casa de una mujer que aunque llegó al teatro por casualidad, jamás pudo desprenderse de éste y actualmente, a sus 81 años reitera no piensa poner punto final a la relación que ha mantenido con el mundo de las tarimas, personajes e historias.

Norma Huerta Salcido camina por la sala que es custodiada por un librero y se acomoda un chal sobre su espalda, toma asiento y remueve sus recuerdos para relatar que llegó al teatro por mera casualidad, pues ella había acudido a México a aprender (por medio de una beca) otro tipo de arte.

"Me dieron una beca para ir a México a Bellas Artes. Cuando tenía 18 años ya estaba trabajando en la escuela primaria y la beca consistía en ir a aprender danza, era un panorama muy grande: danza folclórica, ballet, pantomima, maquillaje, muchas materias. Y estando de allá me habló el maestro del centro de iniciación artística de Parras y me dijo que aprovechara una beca que había para teatro y ya llegue al curso y resulta que el curso era para actores y directores de teatro de provincia. Yo no sabía nada de teatro. Era un curso muy interesante, lo mejor que había de aquella época".

El curso fue impartido por los mejores maestros de Bellas Artes (entre otros, Carlos Ancira, Jorge Ibarguengoitia, Seki Sano).

Tiempo después, retornó a la capital a ser parte de otro taller de teatro. "Me atrapó el teatro y jamás lo dejé. Nunca dejé mi profesión pero tampoco el teatro , yo buscaba la manera de ligarlo a la docencia y hacer algo aparte".

En ese sentido, Norma Huerta relató que ella realizó estudios para ser maestra, fue así que primero se plantó frente a grupos de primaria que entre las materias que impartía, el teatro siempre estuvo presente en su estrategia de aprendizaje. Pues utilizaba técnicas como los cuentos teatralizados o el teatro guiñol para involucrar a sus alumnos en este arte.

Luego su destino la llevó a desempeñarse como docente de algunas normales. En la institución ubicada en Lerdo, junto con sus alumnos navegó en el ambiente del teatro estudiantil, rama en la que más dejó su corazón, pues las pasiones que la regían (ser maestra y el teatro) hicieron una mágica fusión.

"Cuando estuve en la normal de Lerdo formamos un taller de teatro. En ese entonces había un auge teatral en La Laguna y nos invitaron a nuestro taller a participar en un evento anual que era el Encuentro Regional de Teatro en La Laguna y había muchas puestas en escena, muchos directores".

Sobre las obras en las que ha participado, comentó que, dirigió y actuó en Detrás de esa puerta. "Actué en Los desarraigados, Acto cultural, Los signos del zodiaco, Los cuervos están de luto y Niñita querida, entre otros montajes".

Sobre Los cuervos están de luto, mencionó que dentro del programa nacional de teatro escolar, se cumplió con una temporada de 100 representaciones, un acto que refirió es de los que más le han regalado satisfacciones.

Sobre lo que significa para ella el teatro, Norma respondió: "Para mí hacer teatro es apasionante porque vas a representar a alguien que no eres tú, puedes ser cualquier otra persona, para mí es sentirte libre. El teatro te envuelve, te lleva por diferentes rumbos".

Por otro lado, la maestra, mencionó que percibe que la actividad teatral se ha apagado un poco en la región, pues, dijo, antes se realizaban más encuentros teatrales, "las universidades, todo mundo participaba yo participaba con la Normal de Lerdo y además teníamos otro evento muy importante en que eran las jornadas culturales y deportivas del Estado de Durango".

Para ella resultaría interesante volver a trabajar desde las universidades para detonar festivales y encuentros que vuelvan a reactivar a los teatros de La Laguna, que a su punto de vista, están siendo utilizados para otro tipo de eventos y casi no se aprovechan para nuevas propuestas.