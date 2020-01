Política exterior de México ha impactado en América Latina: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró que la política exterior que México ha llevado desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador "ha impactado en América Latina", lo que ha generado inconformidades.

"México está recobrando esa relación. México abandonó esta parte del continente para priorizar su relación con Estados Unidos y Europa, y descuidó mucho la relación con América Latina. Recobrar su papel genera también ciertas incomodidades a quienes creían tener el liderazgo de estos grupos", dijo.

En conferencia, Monreal afirmó que algunos temas que trató con el canciller Marcelo Ebrard –este lunes-- fue la relación que se mantiene con Bolivia y la cancelación de ese país a participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), este miércoles.

"Bolivia que ya no aceptó (acudir) porque será en México, y argumentan que no fueron notificados a tiempo. Pero es también por la alteración en la relación bilateral, hay un desencuentro surgido desde el asilo otorgado a Evo Morales.

"Está funcionando la embajada y la prestación de servicios consulares y diplomáticos. Seguramente en la CELAC habrá un acuerdo y un pronunciamiento al respecto del tema de Bolivia", expresó.

Otro tema que abordó con Ebrard, según dijo el coordinador de Morena, fue la posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos avale el Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte (T-MEC), el viernes o la próxima semana.

"Le plantee que era necesario establecer una agencia, una comisión o un grupo plural y multiinstitucional o institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, para implementar el T-MEC, y sobre todo precisar lo relativo a los paneles.

"Que pudiera haber una comisión, en Estados Unidos le llaman agencia de seguimiento --no sería ese nombre, pero buscaríamos el nombre--, pero de seguimiento de senadores y el Ejecutivo, para la implementación de paneles y la implementación de todo el T-MEC", señaló.

Monreal evitó pronunciarse sobre el altercado que legisladores de la oposición y cercanos al gobierno de Nicolás Maduro mantuvieron ayer en la Asamblea Nacional de Venezuela, luego de que se acusara una sesión ilegítima que cambió al presidente de la misma.

"Lo que me parece que no es usual y que esas no son las formas, desde mi punto de vista. Pero como órgano legislativo no nos hemos pronunciado, tengo que hablar con los coordinadores de los grupos parlamentarios para emitir un pronunciamiento al respecto", detalló.