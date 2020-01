Festejan 200 niños del DIF la llegada de los Reyes Magos

"¡Los Reyes magos existen!", así lo afirmaron Vanesa y Luis Ángel, ambos viven en casas hogares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y este lunes, al despertar se encontraron con varios regalos que el trío dejó a su paso por su hogar.

"Antes no creía que eran de verdad, porque cuando les pedía algo no me lo traían, ¡pero ahora sí, los Reyes Magos existen!", dijo Luis mientras intentaba abrir el empaque que contenía un carro deportivo en miniatura, al tiempo que Vanesa se sorprendió cuando por fin quitó la envoltura de una caja para encontrar una muñeca de ojos grandes.

Al igual que ellos, cerca de 200 niños de las Casas Cuna y Casas Hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) celebraron la llegada de los Reyes Magos, quienes también repartieron juguetes, abrazos y sonrisas durante una convivencia aderezada con las tradicionales roscas.

El festejo se realizó en la Casa Hogar para Niñas, ubicada en el sur de la Ciudad de México, donde se concentraron las comunidades de Casa Cuna Tlalpan, Casa Cuna Coyoacán, Centro Amanecer y la Casa Hogar para Varones.

Al dar la bienvenida, María del Rocío García Pérez, titular del SNDIF dio la noticia a los menores de edad, con expectativa, esperaban las sorpresas del día: "¿Qué creen? ¡Llegaron los Reyes Magos!, sí leyeron su carta, por lo que hoy van a recibir lo que ustedes pidieron", les dijo.

La funcionaria pidió a los niños mantener siempre una actitud positiva y confiar en que los sueños se cumplen. "Lo más importante es convivir, ser felices y recibir el cariño de todas las personas que los rodean, en particular, de quienes están ellos en el SNDIF", comentó.