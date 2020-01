Esperan conclusión de investigaciones en EU sobre Coahuila

Autoridades federales en México están pendientes de las conclusiones de la primera etapa de investigación que realizan los Estados Unidos contra ex funcionarios públicos coahuilenses y empresarios, relacionados con la mega deuda de Coahuila, el uso y transferencia de dichos recursos, que deriven en la obligación de que la Fiscalía General de la República (FGR) abra carpetas de investigación.

"Nos tiene estancados, no hay obra, no hay recursos, no hay recurso que aguante; si no estuviéramos pagando cuatro mil millones de pesos en servicios de deuda, qué no se haría en obra en el Estado de Coahuila", dijo Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno Federal en Coahuila.

Recordó que el tema de la mega deuda debe aclararse, a donde fueron a parar esos recursos, pues representa un daño patrimonial para los coahuilenses.