Captan enorme bola de fuego impactar en el océano Pacífico

De acuerdo con la información compartida por medios internacionales, las imágenes compartidas en redes sociales fueron registradas durante la noche del día 27 de diciembre, cerca de la isla Guam.

El material muestra al enorme cuerpo celeste envuelto en llamas, atravesar el cielo mientras se divide en tres partes antes de caer completamente.

Por su parte el Servicio de Meteorología de Estados Unidos, dijo que la bola de fuego pudo tratarse de un meteorito que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, se desintegró.

"Basándose en las imágenes es probable que haya sido un meteorito que irrumpió en el cielo a medida que entraba en la atmósfera terrestre. Varios residentes han reportado que escucharon una explosión durante el incidente y esto no es algo común. Otra posibilidad es que podría ser parte del escombro desprendido de un cohete ensayado por China", señalaron especialistas en el Servicio de Meteorología de EUA.

Did you see it? @GHSOCD says about the bright light: "Around 11:25pm a possible meteorite was recorded. It appeared to have landed NE of Saipan waters. There has been no ground impact recorded at this time. There are no reports of tsunami impacts to the Marianas at this time." pic.twitter.com/JKZNJqavxc