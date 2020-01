Modelo vende sus 'nudes' y recauda medio millón de dólares para Australia

Cada quien, desde su trinchera, busca maneras de generar conciencia y convencer a más personas a que se unan para lograr salvar a millones de animales que se encuentran en peligro.

Un caso en particular, llamó la atención de miles de internautas de todo el mundo.

Ella es Kaylen Ward, una modelo que a través de su Twitter anunció que enviará una fotografía de ella desnuda a cada persona que le envíe la captura del donativo que realizó.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf