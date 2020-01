Jennifer Lopez desata memes con su vestido en los Globos de Oro 2020

La actriz estadounidense Jennifer Lopez, se convirtió en material de memes gracias al atuendo que portó durante la noche de ayer en los Globos de Oro.

Luciendo un largo vestido blanco con dos enormes moños colores verde y dorado, JLo se hizo acreedora de diversos comentarios por parte del público, siendo principalmente burlas respecto al diseño de su vestuario.

Comparaciones del vestido con un regalo, San Judas Tadeo, cortinas y más, invadieron las redes desatando risas entre internautas.

Jlo out here looking like Ryan Reynolds ugly sweater #GoldenGlobes pic.twitter.com/3N8lPFRAst — Paolo (@Ic3lad_) January 6, 2020

JLo had the best recycled wrapping paper dress of the night! #GoldenGlobes pic.twitter.com/eoGv7877Wc — Cooper Lawrence (@CooperLawrence) January 6, 2020

Who wore it better? Jennifer Lopez or San Juditas Tadeo? #GoldenGlobes pic.twitter.com/NsR6qJ509w — dani (@TowerwhiteDani) January 6, 2020

We couldn't help it... thought it looked a bit familiar... We you, #JLo! @VancityReynolds



(Credit: Getty Images/Instagram) pic.twitter.com/DUAyRNmxRC — Breakfast Television Toronto (@BTtoronto) January 6, 2020