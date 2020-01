Danna Paola arrasa la red con memes sobre su reacción en La Academia

Las declaraciones de Danna Paola, respecto a los comentarios de uno de los participantes de La Academia, durante la edición de este domingo, han conseguido arrasar entre internautas debido a lo determinantes y fuertes que fueron.

Tras la presentación de Gibrán, Danna se encargó de realizar los comentarios de ésta como parte de su participación en el jurado, sin embargo, el concursante fue sorprendido por la joven actriz con sus declaraciones.

La también cantante, resaltó el hecho de que en días recientes circuló por redes sociales un video que mostraba a Gibrán con otra concursante, Francely, hablando de Danna Paola y refiriéndose a ella como 'cule...' a raíz de las críticas por parte de ella en programas anteriores.

DANNA PAOLA REALLY DRAGGED THIS MAN WITH CLASS ON NATIONAL TV pic.twitter.com/gtmLw1lUD8 — p (@exosnet) January 6, 2020

Por su puesto, esto no tardó en llegar al conocimiento de internautas quienes convirtieron a Danna en tendencia, generando decenas de memes que aplauden sus palabras.

danna paola rlly kept that same energy pic.twitter.com/aSIyL3Wg4h — ashley (@ashleydxnise) January 6, 2020

Ya me pasaron STICKERS de Danna Paola, los cuales no usaré con nadie porque nadie me habla. #Culera #LaAcademiaProvoca #LaAcademia pic.twitter.com/81uZ6FBmC7 — Mauricio G Hudson (@maughudson) January 6, 2020

@dannapaola le dice a Gibrán que lleva 20 años de carrera y que nunca le ha faltado al respeto a nadie. Ya no se acuerda como le hizo la vida imposible a Ludovico Peluche? @EugenioDerbez #LaAcademia #DannaCulera #danapaola pic.twitter.com/6a4EkusOVC — Freddy (@MiChimbombo) January 6, 2020