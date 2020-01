Consultorio Deportivo

Inicia este 2020 y con el nuevas perspectivas frecuentemente entre ellas el mejorar o cambiar nuestros hábitos de vida, si bien las temperaturas han sido drásticas en esta primera semana del año, esto no debe ser pretexto para que usted no se mantenga en actividad física, siga las recomendaciones que le hemos hecho sobre la actividad en frío en entregas pasada y sobre todo no decaiga en su ánimo de conservar la salud.

Y si usted ya pensó seriamente en iniciar una actividad física siga las siguientes recomendaciones, fije como primer objetivo estilo de vida saludable, pensar en obtener los beneficios de la salud es el propósito más señalado sobre el tema. Visite a su médico, pida que le actualice su historial clínico, que le practique un examen físico en el que se incluya una antropometría a fin de diagnosticar problemas en su composición y peso corporal. No se obsesione por un peso ideal, este término es una referencia estadística estimada. Tome los exámenes de laboratorio y gabinete indicados con un periodo de ayuno de 10 a 12 horas hasta la prueba, esto evitara falsos positivos o variaciones en los resultados. Siga las indicaciones de su médico a partir del diagnóstico obtenido, tanto médicas como nutricionales, esto es medidas preventivas y correctivas, conserve los resultados y pida a su médico que los anexe con exámenes previos a su expediente, actualice sus inmunizaciones y lleve un récord personal de las mismas, si estas no le son proporcionadas por el sector salud su médico pude aplicar algunas de ellas en su consultorio. Inicie la actividad recomendada por su médico en forma segura. Los gimnasios y centros de actividad física han aumentado en nuestra Comarca con diferentes opciones adaptables a nuestras condiciones, elija el que sus posibilidades económicas, pero sobre todo las físicas se lo permitan, evite estar sentado tanto tiempo frente a la televisión y disminuir el uso de su teléfono celular ¡actívese!