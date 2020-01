Son los Reyes Magos de la música

Melchor, Gaspar y Baltazar llegaron anoche a los hogares laguneros. Trajeron paz, amor y unión a cada hogar.

En la Comarca Lagunera, hay otros reyes de la música que desde hace años se han encargado de divertir no solo al público local, sino también nacional. Ellos son los miembros de la Banda Toro Viejo, Banda Terrones, Primeritos de Colombia e Indomable.

En la República Mexicana, España y otras naciones del mundo se celebra hoy el Día de Reyes. La rosca no puede faltar, acompañada de un suculento chocolate calientito o bien un café.

Y fue justo ese pan, el que reunió a Jairo Ortíz y Omar Rivera, de la Banda Toro Viejo; Carlos Nevares y Luis Dueñes, de Indomable; Luis Rodríguez y Rogelio Valadez, de Banda Terrones y Rishie Luna de los Primeritos de Colombia.

Los músicos se congregaron en el foro de SigloTV. Primero arribó Rishie, luego Omar y Jairo junto con Luis R. y Rogelio, al final se dieron cita Carlos y Luis D. Trajeron cuatro roscas para degustar entre ellos.

Antes de partir la rosca, platicaron de sus proyectos y de cómo celebran cada 6 de enero. Rishie se supo correctamente los nombres de los reyes magos e informó que le llevaron mirra, incienso y oro al Niño Dios.

"De niño sí dejaba mi zapato afuera de mi cuarto -Como es la tradición- para que los reyes me dejaran un regalito, pero comúnmente me ponían dulces o juguetes, pero chicos. Siempre me ilusionaba eso", comentó Jairo.

Omar comentó que a diferencia de Jairo, los Reyes Magos de plano no le regalaban nada, salvo en una ocasión que le otorgaron un trenecito.

"En mi casa somos más de festejar la Navidad y es ahí donde si hay muchos regalitos, pero el Día de Reyes nomas ese tren me dieron de niño", recordó.

Carlos Nevares y Luis Dueñes comentaron que cada 6 de enero se reúnen en sus respectivas casas para comer rosca y tomar chocolate.

"Mi madre nos inculca siempre la religión, ella tiene el típico nacimiento en toda la sala y acostumbra hacer un rosario de casi tres horas. Luego nos echamos también una carnita asada", comentó Carlos.

Los chicos de la Banda Terrones, Luis Rodríguez y Rogelio Valadez, dijeron que algo que también disfrutan es la tradición de comer tamales el Día de la Candelaria.

"Ya saben que a quien le salga el Niño Dios en la rosca debe poner los tamales el día dos de febrero, así que qué rica tradición", sostuvo Valadez.