Debate sobre cannabis debe ser serio: senador

El tema de la regulación para usos lúdicos de cannabis debe analizarse de manera seria y profunda, sin tabús, enfatizó el senador Damián Zepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia.

"Es un tema que requiere un análisis serio y profundo, considero que han hecho análisis aislados del tema, y hasta los últimos días se dio a conocer el proyecto de dictamen. Esto sin tabús se debe de discutir, yo tengo una postura clara, pero estoy esperando el debate y ojalá y no quieran sorprender de la noche a la mañana", indicó.

Por el momento, el tema está detenido, no hay ningún movimiento más allá del último dictamen que se circuló, en octubre pasado, y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una prórroga al Senado para que legisle en esa materia, y al Gobierno federal para que reglamente sobre el uso medicinal e industrial del estuperfaciente.

Indicó que el Senado está obligado a cumplir con la prórroga que otorgó la SCJN para que se legisle y en caso extremo podría tener una responsabilidad, y ahora se tiene como fecha límite de la prórroga el 30 de abril y hay un acuerdo de voluntades que el Senado quiere cumplir.

Sobre el uso medicinal e industrial de la cannabis, ya hay un acuerdo pleno, y que incluso está permitido, pero que el Gobierno federal no ha querido regularlo, aseguró.

De acuerdo con el senador, el debate está en el tema lúdico, el cual no se ha retomado, y apuntó que él en lo personal no cree que la legalización de la marihuana vaya a resolver ningún tipo de problema de violencia en México, pues "el crimen organizado no se dedica solo a vender marihuana, sino también éxtasis, metanfetamina, extorsiona, secuestra, y realiza trata de personas".

Apuntó que más bien es un tema de libertades, y que en ese marco se debe debatir, pero no plantearlo como que va a solucionar el problema de violencia en México, y resaltó que se debe considerar también que el consumo de marihuana en México es muy bajo, pues de acuerdo con la Secretaría de Salud, dos por ciento del consumidor regular.

"Lo que diría es por qué poner en riesgo al 98 % de la gente de un problema de consumo vía la legalización que pueda promover el consumo incluso indirecto de jóvenes y niños, pues como está regulado el proyecto, se podrían vender casi cien churros a una persona, imagínate si no va a salir a revenderlos a la calle", concluyó.