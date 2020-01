LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

ACLAREMOS ALGUNAS COSAS DEL LENGUAJE

¿Quién le pone el nombre a las palabras? Es difícil precisarlo. Pero a veces, el que lo hace le pone mucha imaginación. Por ejemplo, la palabra clítoris viene del griego kleitoris que significa "montaña pequeña" y realmente el clítoris con mucha imaginación podemos decir que tiene la forma de una montañita.

Una expresión muy común en los deportes es "tener la posesión del balón" y viéndolo bien es ciertamente una expresión redundante porque la posesión es tener, entonces si no queremos incurrir en el error no podemos o no debemos decir que alguien "tiene la posesión del balón".

Con frecuencia me preguntan por las abreviaturas, específicamente las de los meses y aquí se las voy a exponer aclarando que los nombres de los meses, completos o abreviados deben escribirse con minúscula, a menos que haya una regla ortográfica que marque otra cosa, por ejemplo: que sea principio de párrafo.

Las abreviaturas son en. feb. mzo. abr. jun. jul. ag. sept. oct. nov. dic. ¿Qué dice? ¿Qué faltó mayo? Sí, pero no fue por error. Lo que pasa es que la palabra mayo como nombre de mes, no se abrevia. Así lo determinaron los señores académicos.

Me preguntan también por la palabra croissant que se refiere a cierta pieza de pan. Croissant es una palabra de origen francés que se incorpora al español como cruasán y en plural es cruasanes.

Una duda muy común surge cuando queremos escribir el título de un libro o una película. La regla es que sólo la primera palabra se escribe con mayúscula. Entonces debe ser, por ejemplo: Cien años de soledad y Las buenas conciencias.

Con frecuencia tendemos a juntar palabras de una expresión pero esto es incorrecto. No es "deacuerdo" sino "de acuerdo", no es "aveces" sino "a veces", no es "sinembargo", lo correcto es "sin embargo". No es "através", lo correcto es "a través".

También debo insistir en que la expresión "de acuerdo a…" es incorrecta. Lo correcto es "de acuerdo con…" . La expresión "en base a…" es incorrecta, lo correcto es "con base en…".

Alejandra Ávila: ¿Qué es un pizote?

El pizote es un mamífero conocido también como coatí.

No es cierto que el poder corrompe. Lo que pasa es que hay políticos que corrompen el poder.