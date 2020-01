Insultante derecha sudamericana

En cierto momento del siglo pasado, América de Sur se libró de sus numerosos dictadores militares a cual más bandido y asesino que el de junto. Uno de ellos se llamó Hugo Banzer (1926-2002) y se trepó al poder en Bolivia naturalmente mediante golpe de estado. Fue presidente de 1971-1978, y tenía un "gato", como decimos en buen mexicano, llamado Tuto Quiroga que es el que hoy perpetró el nuevo golpe de Estado en Bolivia tras las faldas de la señora Añez de Hincapié , una mestiza aymara que mal oculta su ascendencia con el pelo pintado de dorado y detesta al gran SEÑOR aymara , el presidente de Evo Morales que ocupó el puesto por elecciones limpias de 2006 al 2019 . Como es sabido " No hay peor cuña que la del mismo palo" . Solo que el mundo y los propios bolivianos saben lo mucho que hizo Evo por su país , además de reiterarle su dignidad al salvar a su nación de las garras de la citada derecha local y por supuesto del grupo de gringos que la manejan.

En CNN o mejor dicho en CNÑ , Carmen Aristegui entrevistó el 18 de diciembre 2019 - con una deferencia digna de mejor causa - al tal Tuto Quiroga, heredero del dictador Banzer , que fue un solo año presidente de 2001 al 2002 cuando murió Banzer. ¡Y por lo visto se quedó con hambre! Los que vivimos aquella época sabemos la clase de gorilas asesinos que fueron los militares suramericanos al servicio de los gringos HOY NO NOS ENGAÑA el tal Tuto ni tras las faldas de una loca pintada y autonombrada "presidenta interina".

Sentado frente a Carmen Aristegui, en su escritorio, El Tuto trató sin ningún éxito de atraer a los mexicanos a su perversa causa, simple y sencillamente quiere la presidencia de Bolivia porque solo la tuvo un añito y como dijimos gracias a la muerte del multicitado militar Banzer . Y aquí Carmen , una pregunta ¿por qué entrevistaste a este tipo en CNÑ y no en la estación mexicana Radio Centro , dado que el asunto concierne a México y a Bolivia? Y luego ¿ creyendo tapar el ojo a los machos mexicanos? entrevistaste también , pero por video llamada que por supuesto no se escuchó tan bien , a Álvaro García Linares del gobierno de Evo Morales que expresó la verdad de la situación , por ejemplo que la señora Hincapié y Tuto autorizaron "fuerza letal " contra la población boliviana. Esa sí que era NOTICIA para destacar.

El 31 de diciembre 2019 , publicaste sin detalle alguno lo siguiente: "El expresidente boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga llamó 'sinvergüenza', 'cobarde', 'servil y 'sumiso' al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste pidió al gobierno de facto que recapacite y respete el derecho de asilo que México ha otorgado a políticos de aquel país. En conferencia de prensa, Tuto Quiroga indicó que López Obrador "se pasó de bellaco" con Bolivia "porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque, que no venga a mangonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez". El ex mandatario prosiguió con los insultantes adjetivos contra el presidente mexicano al llamarle "cobarde matoncito porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump que le pone exigencias, que le obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta en el baño de su departamento". Asimismo, indicó que también está arrodillado ante el presidente venezolano Nicolás Maduro y ante los Castro en Cuba. "Tan servil con los abusivos y autoritarios y tan matoncito y abusivo con Bolivia porque nos crees pequeñitos y porque crees que nos vamos a correr de tu amenazas. Eres el padrino de tiranos. Al canciller Marcelo Ebrard lo calificó de ser un "candidato prematuro" hacia la presidencia de México y generar campaña a costa de Bolivia. El secretario de Relaciones Exteriores anunció en la conferencia mañanera que presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Bolivia por el asedio policial y militar al exterior de la embajada de México en el país sudamericano. En respuesta, el (breve) ex presidente boliviano mostró en su tablet tres cartas -con fecha de 15, 19 y 29 de noviembre- por parte de la embajada de México en ese país sudamericano pidiendo a la canciller Karen Longaric "mayor resguardo policial, mayor seguridad", por lo que reforzaron el territorio mexicano y "ahora el sinvergüenza, mentiroso de López Obrador sale a decir que está bajo asedio su embajada, a través de su canciller el candidato prematuro, Ebrard".

¿Qué pasó, Carmen? ¿No te dijeron en "Reforma" que Fox y Tuto aparecen juntos fotografiados en internet? ¿Por qué tanta cancha en CNN al personajito boliviano que lo único que hace es insultar y ni siquiera con la menor inteligencia? No sorprende que sea amigo del Alto Vacío, Vicente Fox , hoy millonario , que debe terminar, con su mujer Sahagún e hijos Bribiesca en el bote , con su dosis de mota.

En cuanto a los suramericanos, ya reconocieron el infame tufo de la antigua Derecha de sus países y sus insufladores gringos. El pueblo chileno se hartó de la impostura pinochetista y se levanta contra su presidente Sebastián Piñera, amigo de Hillary Clinton. De 13 países suramericanos , 8 están levantados y al incendiario de la Amazonia, el presidente Bolsonaro de Brasil es el más grotesco "jefe de estado" en pie y no puede durar.

Lula Da Silva fue liberado por fin de su injusta reclusión y uno por uno los países de América se aliarán a sus pueblos y harán justicia. Ya sería hora.