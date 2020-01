La Columna de Rosell

Nadie tenía más ganas de que el Clausura 2020 iniciará que Guillermo Almada Alves. A Guillermo le sigue perturbando sin dejarlo dormir en santa paz el desastroso segundo tiempo en la ida de los cuartos de final en Monterrey. Y fue eso, un segundo tiempo, venían de empatar a dos y parecía que habían resistido como Dios les dio a entender el vendaval rayado, pero no fue así, un segundo tiempo donde se comieron tres goles más y que eliminó ahí mismo en la cancha del BBVA al número uno de la Liga.

Almada no salía de su asombro, pensó que intercambiando golpes saldría de la Sultana con un marcador manejable en la vuelta, la realidad lo mordió de fea manera y por eso ha pasado este receso preparando a sus muchachos como espartanos sedientos de venganza, dobles y triples sesiones, hacer futbol con quien sea, incluyendo el equipo de futbol de la Universidad de Chihuahua, que son buenos para el básquet y el beis, el fut no es precisamente su fuerte.

Tan traumático resultó el segundo tiempo aquel, que Almada no les perdonó a su central Hugo Rodríguez y a su lateral derecho Carlos Orrantia el pésimo juego que dieron, digamos que para ser justos todo el equipo se desmoronó, pero estos dos en especial se destacaron por ser superados una y otra vez por la ofensiva de la pandilla.

Félix Torres traído hace un semestre por Almada y Josecarlos Van Rankin involucrado en el cambio que llevó de regreso a José Juan Vázquez a las Chivas, son los reemplazos elegidos por el entrenador uruguayo. Tenemos que ser sinceros y hablar ahora, ambos jugadores dejan más dudas que certezas, Torres mostró algo de mejoría en sus últimas actuaciones a diferencia de sus primeras, donde se vio sumamente nervioso, en la pretemporada tuvo tiempo para coordinarse con Matheus Dória , pero nada es igual a la real competencia. En el caso de Van Rankin, cuando se hizo oficial su traspaso la verdad nos preguntamos: ¿realmente es mejor que Abella y Orrantia? ¿Hay una gran diferencia entre cualquiera de estos tres? Al parecer no.

Obvio les tocará a estos dos defensas demostrar que están para ser titulares en un equipo dirigido por Almada y hago la especificación porque no es nada placentero para un jugador con la obligación primaria de defender en un equipo dirigido por un obseso del fútbol ofensivo. Los contenciones, laterales, centrales y arquero tienen que estar concentrados al borde de la migraña con un entrenador como este. Los mano a mano se multiplican y el desgaste de recibir siempre como la última línea los embates enemigos, no es nada fácil.

Leo en las redes sociales algunos (no muchos) inconformes con los pocos refuerzos que llegaron, el joven del que se hablan buenas cosas Alan Cervantes, venido de las básicas del Guadalajara con bastante rodaje en selecciones juveniles incluyendo la capitanía en el Mundial Sub-20 en Corea del Sur. El chavo de 21 años cubrirá el hueco que dejó "Gallito" Vázquez, digamos como tercer contención, seguramente peleándole el puesto al lagunero Ulises Rivas, asumiendo que Fernando Gorriarán es el típico caso de: "él y diez más" para su técnico. Cuando fuiste líder del torneo regular y perdiste a cuatro jugadores: Abella y Vázquez suplentes y De Buen y Cortez borrados del mapa, manteniendo no solamente la base si no la totalidad de tu cuadro titular, no está nada mal.

Ahora, si esperan que Almada "haya aprendido" de ese horrible segundo tiempo en la Sultana y traté de jugar más conservador, me parece que tendrán que buscar un asiento lo suficientemente cómodo para una larga espera. El equipo que marcó cuarenta goles en el Apertura, esta sediento de venganza para este Clausura y su entrenador no es para nada un ejemplo de mesura y discreción, su equipo trata de hacer ruido donde se pare, ha dado más golpizas de las que ha recibido y una vez más, esa parte complementaria en la cancha de rayados fue la batalla que le marcó perder la guerra. El próximo viernes en Tijuana se reanuda el show de Almada, no esperen otra cosa, esto es así, y será mientras que el charrúa siga dirigiendo a los Guerreros.