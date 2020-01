Armas como regalo de Reyes; normalización de la violencia

En estas fechas de paz y reflexión suelen hallarse los regalos enfocados a combate. ¿Pistolas de dardos, de agua y de pintura como síntesis del oro, incienso y mirra de los Reyes Magos?

Según el investigador Michael Thompson, el uso de armas de juguete en infantes es parte de un autoconocimiento asociado al desarrollo. El psiquiatra y autor asegura que no existen estudios que asocien el juego con armas en la infancia con tendencias violentas en adultos. "Aún en hogares donde esta línea de juguetes está prohibida, los niños hallarán la manera de hacerse de un objeto que las emule, al punto de roer un pan tostado para darle forma de pistola", apunta Thompson.

Y es que la violencia puede ligarse no a una línea de juguetes específica, sino a aprendizajes directos de niños tomados de sus padres, según un estudio de la doctora Pamela Orpinas, de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos.

Estudiantes de diversos orígenes étnicos y género mostraron una relación directa entre puntos de alerta y conductas asociadas a agresividad. Entre mejor calificaban la relación con sus progenitores eran menos agresivos, así como aquellos que crecieron con ambos padres, pero la calidad de la relación y la actitud hacia la agresión resultaron más significativos que la estructura familiar. Un factor más relevante resultó en el monitoreo y conocimiento por parte de los padres de las actividades que los hijos realizan.

Pero ¿cómo impacta en la cultura familiar mexicana esta dinámica? En opinión del terapeuta mexicano José Sánper, en cuanto el uso de pistolas y armas, no solo como juguete físico sino también en videojuegos, lo recomendable es optar por una cultura que no normalice la violencia, pues se halla normalizada desde la infancia, en juegos y caricaturas donde matar "es divertido".

"Más que el arma como objeto, el aprendizaje por imitación es el factor de cuidado" señala Sánper, citando como ejemplo el experimento de Albert Bandura, conocido como del "muñeco bobo", en el que se muestra cómo niños que acceden a un cuarto donde se halla una figura, sin tener ejemplo previo, comienzan a jugar y abrazar al payaso.

Otro grupo de niños, después de observar un video previo donde una persona agrede al payaso, al momento de entrar al cuarto lo que hicieron fue de inmediato golpear al payaso bobo, debido a este aprendizaje imitado de manera previa.

"En cuanto a las pistolas como regalos, son para niño y no para niña, es por eso que se normaliza la violencia entre hombres" define Sánper. "Por ello, ante el actual despertar feminista para poner límites a los hombres, algunos aseguran que las mujeres también pueden ser violentas, pero usualmente no lo son de modo físico, pues no es la manera en que el gran porcentaje ha sido educado" comenta.

"Mi puntualización es que en un proceso psicológico de aprendizaje por imitación y de ver como algo normal y divertido este tipo de juguetes, lo que podemos estar haciendo es instalando creencias en los niños de manera indirecta e inconsciente", alerta el especialista "cuando lo que necesitamos es dejar de ver la violencia y la agresión como algo normal", propone.

"Es importante aprender defensa personal. Las artes marciales nos pueden ayudar muchísimo ya que en ellas se enseña filosofía junto con la pelea" señala el terapeuta José Sánper. "Esto porque debe estar acompañada de un mensaje: las culturas orientales lo identifican y en consecuencia a la persona no solo le enseñan a defenderse sino a pensar y a sentir: a tomar decisiones, acompañado de valores", menciona.

"El uso de la fuerza requiere estar acompañado de valores, y son precisamente artes porque incluyen el uso de la mente, y procesos integrados en estas disciplinas para no enfocar mal el uso de la fuerza", concluye el terapeuta.