Rechaza el gobierno dar concesiones a mineras

El gobierno no ha entregado ninguna concesión a empresas mineras y revisa los contratos existentes para verificar que no afecten zonas naturales protegidas o a comunidades indígenas, así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su visita por pueblos indígenas de Hidalgo y Puebla, el Mandatario afirmó que la Cuarta Transformación se logrará contra viento y marea para acabar con la desigualdad entre mexicanos.

"En los contratos encontramos cláusulas que establecen que si no puede la empresa construir el gasoducto, el gobierno debe pagarle; estamos revisando, pero aunque tengamos que pagar, no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados. No vamos a aceptar esas condiciones. México, aunque sea contra viento y marea, va a cambiar esta realidad de injusticia", indicó en un evento considerado histórico, por ser la primera vez que un presidente visita la zona de San Pablito Pahuatlán, Puebla.

Al sostener un diálogo con los pueblos otomí, náhuatl, totonaco y tepehua, el Jefe del Ejecutivo federal resaltó que en su gobierno no han entregado ninguna concesión para la explotación minera.

"Nosotros revelamos muchas cosas podridas, pero ya no es la misma política. Les puedo decir que no hemos entregado ni una sola concesión para explotación minera; Calderón concesionó 26 millones de hectáreas; 90 millones se concesionaron de Salinas a Peña, pero nosotros, cero. También, aunque hay moda de extraer petróleo y gas con fracking, aquí no se usará. No se preocupen: no voy a traicionar al pueblo. Vamos a seguir luchando por la transformación".