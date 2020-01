VIDEO: Empuja a anciano de camión y muere por golpe en la cabeza

El incidente ocurrió en marzo del año pasado, pero hace algunos días, la mujer fue sentenciada por asesinato de una persona vulnerable.

La cámara de seguridad del transporte público captó el momento del encuentro.

El portal de Excelsior comparó el caso del anciano con lo que ocurrió con el actor mexicano, Pablo Lyle en Miami hace algunos meses.

*Disturbing Video* Detectives would like to speak anyone present during this incident on March 21, 2019, in which an elderly male was pushed from a bus near Fremont St and 13th St, around 5PM. Please call #LVMPD Homicide Section Detectives at 702-828-3521 w/info. pic.twitter.com/MXYXZbvNkg