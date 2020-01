Difunden en redes video de presunto acoso sexual a una mujer en Egipto

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, la policía de El Cairo, ha detenido a siete hombres por ser sospechosos del supuesto acoso que vivió una joven marroquí, durante las celebraciones de Año Nuevo.

Las imágenes compartidas en redes, muestran a una multitud de hombres rodear a una mujer que grita mientras intenta zafarse de ellos y subir a un carro.

Las autoridades egipcias confirmaron la autenticidad de las imágenes al verificar las cámaras de seguridad, donde la víctima identificada con la edad de 20 años, fue acosada por diversos hombres mientras se vivía el revuelo de la celebración, al salir la mujer a festejar en compañía de una amiga en la ciudad de Mansurá.

