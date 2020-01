Reviven en redes polémica entre Belinda y Daniela Luján

Según compartió el usuario 'Rolando Tristeza', el comienzo de la exitosa producción infantil de Televisa sería principalmente idea de Luján, tras finalizar El Diario de Daniela, pues ésta le sugeriría a la productora Rosy Ocampo realizar una historia en la que hubiera dos gemelas, una buena y otra mala, las cuales deseaba protagonizar ella misma.

Al parecer la idea le agrado bastante a Ocampo, quien le prometió a Daniela que de realizarse la propuesta ella sería la protagonista, pero que no habría firmas de contratos hasta no tener completo el guión.

Sobre este detalle existen diversas declaraciones de la entonces niña, en las que Luján afirma esto. Además de la existencia de un programa en el que se buscó a su gemela, porque precisamente protagonizaría la telenovela que en un principio llevaba el nombre de 'Rescate 2D'.

A Ocampo le agradó la idea y le dijo que cuado la hicieran ella sería la protagonista, pero sabemos que al final no fue así. Rosy le dijo a Daniela que no firmaría contratos con nadie hasta que el guión se terminara de escribir. En un principio la novela se llamaría "Rescate 2D". pic.twitter.com/IsVEB6CxG5

En el 2000 Natalia Lafourcade buscaba hombres en París y un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, mientras que a Daniela Luján le estaban buscando dobles en el programa Hoy, para interpretar las escenas de las gemelas en la novela. PORQUE SERÍA LA PROTAGONISTA. pic.twitter.com/jYHaH2GiFT

Incluso Daniela llegó a afirmar que de no concretarse el proyecto en México, buscaría que se realizará en Brasil. Sin embargo, nada de esto ocurrió.

Para finales de 2001 el proyecto de 'Rescate 2D' que más tarde llevaría por nombre Cómplices al Rescate, se había concretado y Daniela al parecer terminó enterándose por los medios que la protagonista no sería ella, sino Belinda.

La telenovela infantil se estrenó en enero del 2002 obteniendo gran éxito entre el público infantil al punto de convertirse en la favorita entre los más jóvenes, lo que por supuesto trajo grandes ventas de mercancía relacionada con la producción, conciertos y más.

Tal como comenta 'Rolando' en el hilo, se tenía pensado que la producción finalizara en mayo del mismo año, sin embargo, fue precisamente el éxito de ésta lo que llevó a Televisa a querer extenderla por más tiempo.

Para entonces la popularidad de Belinda entre el público ya había crecido bastante y sus padres tenían otros planes para ella y su carrera. Por eso cuando Rosy Ocampo les comentó sobre los planes de alargar la telenovela, estos pidieron que se aumentara el sueldo a su hija, algo que al parecer no podía cubrir ni la producción ni Televisa.

2.- El mundial del 2002: Televisa tenía una fuerte competencia y la novela era una clave para tener al público entretenido en ése horario. 3.- No había que novela la sustituyera y esto sirvió para crear “Vivan los niños” y darles 2 meses de tiempo para tener capítulos grabados. pic.twitter.com/uc3rWLpOIH

Los padres de Belinda deseaban que su hija protagonizara giras como solista, las cuales por supuesto con el éxito que gozaba, les traería muy buenas ganancias, las cuales no podían ser comparadas a las obtenidas por su participación en Cómplices al Rescate.

Además, al parecer este detalle no agradó a los niños de la producción que encontraban las decisiones de Belinda egoístas.

Los niños del elenco no tomaron bien esta decisión debido a que se sintieron desplazados y tomaron como ego-ego-egoísta a Belinda por no tomarlos en cuenta para realizar la gira pues pensaban que cómplices al rescate lo formaban todos los del elenco y no solo ella. pic.twitter.com/8FlyuetFWl