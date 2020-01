De sociales...

Hola, Hola... ¡Feliz Año 2020!

Recuerden que ya iniciaron las Cabañuelas, método ancestral para predecir el clima durante el año.

Juan Ávalos Méndez y Jossie Fernández de Ávalos, en compañía de sus hijos, pasaron estas fiestas decembrinas en el lado Este de Canadá, visitando Toronto, Ottawa y Quebec… Disfrutaron los atractivos culturales, deportivos, gastronómicos y turísticos.

Y Sofía Méndez de Ávalos en la siempre verde San Antonio, Tx., con su hija Sofía Ávalos de Walker y su familia.

Y también, por la Tricentenaria San Antonio, Tx., donde pasaron Navidad, Daniel Gutiérrez Jardón y Mayte López Portillo de Gutiérrez, junto a sus hijos Marieta, Damián y Tamara.

En días pasados terminó su misión en la tierra, el estimado galeno y fino caballero Jesús Aureliano, con cariño Tano, Gallegos Salcido, por tal motivo, envío mi sincera condolencia, a su esposa, mi querida amiga Estelita del Bosque Garza y a la familia Gallegos Salcido, a sus hermanos y demás familiares. Tano se distinguió siempre por su trato amable y don de gente, muy en particular por la generosidad dispensada a personas de escasos recursos en diferentes áreas de la ciudad y en el medio rural, como médico siempre hizo el bien a cuanto se lo solicitaron, de manera sencilla atendía a personas de diferente estatus socioeconómico. Se ganó el aprecio y cariño de todos los que tuvimos el gusto de tratarlo. Estelita y Tano, fueron una pareja que destaco por su gran amor, solidaridad y apoyo mutuo. Que Dios Padre le de fortaleza para sobrellevar su ausencia. Para él oración y descanse en paz.

Hermosa lució la Sierra de Durango con su manto albo y frío, a partir del kilómetro 90 (a la altura de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Dgo.) de la súper carretera a Mazatlán… Causo expectación y muchas familias se trasladaron para ver el espectáculo. Sin embargo, para los viajeros, al estar cerrada esta vía, la línea y espera de automóviles y transporte en general, fue de varios kilómetros, tanto de Durango a Mazatlán como viceversa.

Los eternos viajeros, Jesús Martínez Morales y Lourdes Benavides de Martínez, le dieron la bienvenida al año 2020 en Seúl, Corea, de allí volaron a Tokio, Japón, a reunirse con su hija Lorena, que continuara sus estudios en ese legendario y a la vez, vanguardista país. Ya nos platicaran sus experiencias a su retorno.

Y por el mismo rumbo, Paulina Romo García… donde ha hecho interesante recorrido por diversos rumbos de Japón y se vio feliz despidiendo el año, para abrazar, llena de júbilo este 2020.

Quiero compartir con ustedes una base sobre el idioma español: La palabra PRESIDENTE, la cual es muy común que cometan este error. PRESIDENTE, no tiene género, el o la, siempre debe de ser PRESIDENTE ya que significa, que PRESIDE.

Doña Carmen Martínez de Leal con toda su familia, se fue a vacacionar por el bello e interesante estado de Chiapas. Hicieron excursiones a diferentes rumbos de este paradisiaco lugar, con temas muy diversos como las zonas arqueológicas, arquitectura del virreinato y degustaron recetas culinarias de antaño, lugares que son reservas ecológicas muy variadas, con oferta hotelera de varias estrellas y de spa. Estoy segura que se la pasaron de maravilla.

Se reunieron el día de ayer, en el restaurante Mezzo, para deleitarse con los variados platillos que prepara Oliver, Minerva Assaff, Tere Rojas Gamboa, Ceci Ramírez Hamdan, Paty Villarreal Castrellón, Marcela Pámanes y Pecky Webb, para darse el abrazo y externarse los buenos deseos de año nuevo. Desde aquí, les envío afectuoso saludo, esperando reunirnos pronto.

Me uno a la pena que embarga a la familia Barraza Salas por la partida a la Casa del Señor, de la estimada dama, doña María Inés Salas de Barraza, en especial a sus hijos Mariano y Jossie; Inés y Jesús; a sus nietos Mariana, Alejandra, Roberto y Jossie, bisnietos y demás familiares. Que el Creador los conforte por tan irreparable pérdida. Para ella oración y descanse en paz.

Esté pendiente para el próximo concierto que llevará a cabo la Camerata de Coahuila en su temporada 2020 Beethoven. Más información puede comunicarse al teléfono 871-716-68-12 o en www.cameratadecoahuila.com

Una regla más, para los amantes de la ortografía, lo correcto es: Es decisión, no desición. Es queramos, no querramos. Es zafar, no safar. Es yendo, no llendo. EE.UU. Estados Unidos JJ. OO. Juegos Olímpicos. Estas dos últimas observaciones, tiene repetida cada letra mayúscula, para indicar que cada palabra esta en plural.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, les recuerdan las fechas de regreso a clases 2020: Secundaria - 8 de enero; Bachillerato - 13 de enero; Licenciaturas e ingenierías - 20 de enero; Sexto y Octavo Semestre, Posgrado y Nocturna el 13 de enero. Informes al teléfono 871729-01-56 o en www.ual.mx

Que disfruten de una deliciosa Rosca de Reyes, el lunes 6 con familiares y amigos.

El Teatro Isauro Martínez, invita para el sábado 11 de enero a las 11:55 hrs., a la transmisión EN VIVO de la Ópera del MET de Nueva York en pantalla gigante de la temporada 2019-2020 con: WOZZECK (ALBAN BERG), costo de $150 pesos por función (descuento especial a estudiantes). Habrá plática previa a las 10:55. No se lo pierda... Sin duda, su directora Claudia Maynez Alemán, sigue tan dinámica como siempre. Más información puede comunicarse a las oficinas del TIM a los teléfonos 871-19208-39/ 40. www.teatroisauromartinez.com.mx

El pasado 31 de diciembre, el músico y compositor Silvestre Revueltas, fue recordado al cumplirse el 120 aniversario de su natalicio, quien nació en Santiago Papasquiaro, Dgo. Silvestre Revueltas fue el mayor de sus hermanos que cultivaron diferentes disciplinas artísticas: José fue escritor, guionista y activista político; Fermín y Consuelo, pintores; Rosaura, actriz y escritora; Agustín, artista y empresario, en honor a los hermanos Revueltas, lleva el nombre el Festival Estatal de Arte y Cultura del Estado de Durango. Desde muy joven Silvestre manifestó interés por la música. En 1913 ingresó al Conservatorio Nacional y en 1917 viajó a Estados Unidos para perfeccionar sus estudios de violín. En los años veinte y treinta difundió la música de concierto en toda la República Mexicana, ocupó la subdirección de la recién creada Orquesta Sinfónica Nacional (1928-1935) y dirigió la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.

Les platico y algunos de ustedes lo recordaran, que en 1999 en Gómez Palacio, Dgo., y para toda la Comarca Lagunera, tuvimos el gusto de tener en Concierto de Gala a la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Teatro Alberto M. Alvarado recién restaurado, gracias al apoyo otorgado por Don Carlos Herrera Araluce (f) quien en ese entonces era Alcalde de Gómez Palacio y giro las instrucciones a la Dirección de Cultura, en la cual, yo estaba al frente, para realizar las gestiones necesarias ante el INBA, en donde mi buen amigo el Licenciado Rafael Santin del Río era Director a Nivel Nacional en esa época. Fue una presentación de antología, bajo la dirección de Enrique Dineke, el teatro estuvo pletórico y esa noche se estrenó la partitura La Coronela. Continuará…

No deje de hacer una visita al Museo Arocena, ya que son los últimos días para presenciar la exposición temporal Saturnino Herrán y otros modernistas, obra del Museo Nacional de Arte INBA. Organícese y asista con su familia o amigos y conozca la obra del célebre ilustrador y pintor mexicano, considerado uno de los artistas más destacados de México que renovó el arte nacionalista y logro plasmar la esencia del pueblo mexicano en su legado artístico. La obra permanecerá hasta el domingo 12 de enero. Envío una felicitación a su directora, Rosario Ramos Salas, siempre a la vanguardia en exposiciones de gran calidad, para que sean disfrutadas en esta Comarca. Informes al teléfono 871-712-02-33 o en www.museoarocena.com

Les comparto una buena noticia que dio a conocer la revista Players: Inicio el año con el pie derecho, pues la aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR) arrancará con nuevos vuelos comerciales y ya inspeccionó las condiciones del aeropuerto Venustiano Carranza de Monclova, Coah. El Personal adecuado de la empresa, ya reviso las instalaciones para dar posición donde estaría el avión, conexiones, áreas donde pondrían las unidades para equipaje y la oficina para prestar el servicio. TAR contempla iniciar operaciones con vuelos cada tercer día a la Ciudad de Toluca, Querétaro y Houston, Tx., luego de haber firmado un convenio con el Gobierno del Estado y el Municipio de Monclova. La aerolínea volará con un Jet Embraer-145 de 50 plazas y la ocupación mínima solicitada es del 60 por ciento, equivalente a 30 asientos. Miguel Villarreal Muñoz, Administrador del Aeropuerto dijo que a diario atienden llamadas de particulares y empresas preguntando por los vuelos comerciales con la intención de comprar boletos. ¡Enhorabuena!

Esperamos que el próximo destino sea el aeropuerto CPA Francisco Sarabia, de esta, nuestra ciudad de Torreón. Agradezco sus comentarios a [email protected] Sabía usted que…? Porfirio Díaz… José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido comoPorfirio Díaz, nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 y murió en París, Francia el 2 de julio de 1915. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en siete ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 30 años, una extensión sin precedentes. Y cuyo lapso, en la historia de México, es denominado como Porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876; y por segunda vez del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente ejercería la presidencia del país de manera ininterrumpida entre 1884 y 1911….

Hasta la próxima y recuerda… Se requiere ruido, para apreciar el silencio.

Se necesita tristeza, para conocer la alegría… Y ausencia… para valorar la presencia.