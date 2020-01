VIRAL: Así se ven los 'rayos X' de un Pug

El comediante Andy Richter, compartió a través de Twitter una fotografía que según indicó en la descripción, es parte de los 'rayos X' realizados a la mascota de uno de sus amigos.

"El Pug de mi amigo fue al veterinario", escribió en el tuit.

Sin embargo, lo que ha resultado divertido pero a la vez aterrador para internautas, es la imagen que parece mostrar de frente la cara del perro a través del sistema de rayos X, destacando sus enormes ojos desorbitados.

Desde que fue compartido el 17 de diciembre, la publicación de Richter ha sido retuiteada más de 15 mil veces.

My friend’s pug went to the vet pic.twitter.com/kP4r5o4ZOQ