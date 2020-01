Vaya encerrona que se dieron en el Partido Revolucionario Institucional de Torreón a finales del año pasado. Nuestros subagentes, disfrazados de serpentina y confeti, cuentan que la cúpula del tricolor se reunió para tratar de definir quiénes competirían como candidatos a diputados locales. Los distritos que prácticamente fueron apartados son el 8, 9 y 10, donde la última versión de Photoshop tratará de hacer ver como nuevos los rostros de Laura Reyes Retana, Eduardo Olmos y Shamir Fernández, respectivamente, dejando como moneda al aire el distrito número 11, el sector que nadie quiere en el tricolor porque, según dicen, es el más "fifí" de toda la ciudad, pues abarca fraccionamientos como Las Villas y los de la carretera Santa Fe, que se ha levantado en algunas elecciones como bastión del Partido Acción Nacional, por su naturaleza.

Pero quien no deja de levantar la mano, incluso dicen se le ha entumecido, ya que siempre es ignorado, es Hugo Dávila, el único que siendo presidente del PRI Torreón ha logrado unir a todos, pero en su contra. Y al estilo de su padre, el eterno recaudador en La Laguna, Paco Dávila, don Hugo amenazó con irse del partido y llevarse los cuatro votos que tiene en caso de que no lo ungieran como candidato. Y es que el inexperto funcionario vio su suerte tambalear cuando otro grillo desempleado también alzó la mano por ese cargo, nada más y nada menos que el exdirector de promoción… Perdón, prevención del delito, Pepe Ganem, quien está siendo apoyado por su amigo y antiguo jefe Lalo Olmos, con quien recuerda los viejos tiempos en los que don Pepe también hacía negocios como proveedor del Simas. El carácter explosivo de don Hugo ya había quedado en evidencia hace unos meses, cuando se hizo público el caso de su secretaria particular, a quien en un arrebato agarró a golpes y llegó la policía municipal hasta las oficinas del PRI, pero el "valiente" se escondió y salió oculto para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Habrá que esperar si el "nuevo PRI", léase con el mayor sarcasmo posible, con estos antecedentes lo hace candidato, porque hay que recordar que aún faltan laguneros radicando en Saltillo, a quienes quieren mandar a sudar, como el caso de la secretaria de Cultura, Sofía García Camil, quien tiene más perfil para un sector "fifí".

***************

Y ya preparados para la próxima contienda electoral, donde también hay movimientos preelectoreros es en el vapuleado Partido Acción Nacional de Torreón, con la salida de su más ágil operador político, quien en sus tiempos libres se disfrazaba de director de Desarrollo Social, Rogelio Cuéllar, una jugada de ajedrez para que un encargado que opera programas sociales contienda por una curul. Pero dicen que este no sería el único en dar las gracias al Ayuntamiento para buscar una diputación, también suenan los nombres de la regidora Thalía Peñaloza y de la directora de Pensiones, Ángela Campos; esta última sería la carta del eterno candidato Memo Anaya, quien se aferra a seguir teniendo influencia en el Congreso Local. Otros nombres que ya se barajan son los de los propios legisladores que llegaron a sus "hamacas" como el "burro que tocó la flauta", Blanca Epen y Maru Cázares, aunque sigan siendo tan desconocidas como cuando tomaron posesión. Otra que también dicen que tiene intención de competir por una diputación y nuevamente saltar a la rapaz chapulín es la actual síndica de mayoría Sandra Ramírez, quien no hace mucho era titular de Movilidad Urbana; en caso de que así sucediera, su silla podría ser ocupada por la rijosa Natalia Virgil, ya que en las últimas comisiones del viejo 2019 se le vio cual "buitre tras el muerto". ¿Será que por fin se le hará justicia en la administración zermeñista?

***************

Carrereados para lograr pepenar algún tipo de descuento, nuestros subagentes iniciaron el año con la intención de pagar sus impuestos prediales, y aunque reconocieron que los Ayuntamientos de La Laguna tratan de echarse a la bolsa al contribuyente, teniéndoles cafecito caliente para amortiguar el frío, detectaron que, al igual que el año pasado, una de las principales carencias de estas oficinas es la falta de preparación para recibir un número mayor de usuarios, o como diría el célebre protagonista del video viral: "si saben cuántos van a llegar, por qué no se preparan". Nuestros subagentes, disfrazados de pensionados, nos dicen que las filas son muy tardadas, y aunque en Torreón es donde mejor ha funcionado el cobro, en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo hasta el sistema se ha congelado por momentos a causa del frío, lo que hace que una persona tenga que pasar minutos de más en la ventanilla; y una de las quejas más frecuentes de los usuarios, la mayoría de la tercera edad, es porque las Administraciones municipales no se preparan y contratan aunque sea por temporada a más personas, y así no desalientan a esos raros ciudadanos que batallan para pagar, algo que cada vez se ve menos.

***************

En los últimos días algunos renegados con la vida misma, en La Comarca Lagunera, han despertado el sueño guajiro de hacer el Estado de La Laguna, es decir, que se constituya un estado más en México con los municipios laguneros de Coahuila y Durango. La petición empezó a circular en las inestables redes sociales a través de un video, y lo curioso es que muchos de los nuevos promotores de la conformación del estado tienen varias características en común, como la edad, ya que pertenecen a una misma generación, lo cual no es malo, pero varios muestran problemas de memoria, sobre todo los que ya vivieron de los impuestos de Coahuila o Durango, es decir, han tenido cargos públicos, y mientras gozaron de las mieles de vivir en el acierto sí respetaron y promovieron las jurisdicciones sin problema alguno. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos informan que otros se han molestado cuando alguna voz crítica les señala la falta de conocimiento del estado al que pertenecen, sea Coahuila o Durango, más cuando deberían saber por ejemplo que Coahuila es sólido económicamente precisamente gracias a la diversificación de sus actividades y en conjunto o sumados los activos de las cinco regiones, como también que en Coahuila la historia nos remonta al protagonismo de la entidad en la Revolución Mexicana, cosa que al parecer los impulsores del "nuevo estado" quieren desaparecer de un plumazo. En fin, aquí vemos cómo algunos de corta memoria quieren llamar la atención y subirse al barco con este tipo de reclamos.

***************

Quien empezó con muchos bríos, pero luego, luego aprendió las malas mañanas fue el flamante director de Alcoholes de Gómez Palacio, Armando Quirarte Rodríguez, quien al principio de la administración de la alcaldesa Marina Vitela era amable y diligente, atendía a todos los contribuyentes y siempre estaba atento al teléfono para solucionar cualquier tipo de percance; incluso formalizó el acuerdo con los empresarios de la vida nocturna de que aguantara la restricción del horario de cierre de bares y restaurantes para causar una imagen positiva en la administración de su jefa, para luego volver a ser tolerante. Sin embargo, ahora es notorio que tiene sus bares consentidos, y en al menos uno de ellos, dicen las lenguas viperinas, tiene participación como socio, y se nota porque no son molestados por sus intrépidos inspectores, quienes se hacen de la vista gorda con el único bar que todavía puede cerrar hasta las 6:00 de la mañana en pleno bulevar Miguel Alemán. Tampoco se han dado muchos detalles que digamos sobre los decomisos millonarios de 2 tráileres repletos de cerveza. Se dice que se trató de un mensaje para que los conductores entendieran que con una buena cooperación "voluntaria" esos vehículos de carga puedan circular sin papelería y sin ser molestados; caso contrario, deja entrever que puede quedarse con "el cuerpo del delito" y destruirlo poco a poco o de plano hacer algo más con lo decomisado.