LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

PALABRAS SIN SU PAREJA

Ahora que se habla tanto de la equidad de género o sea que se promueve que las mujeres reciban tantas oportunidades como los hombres -algo que debería ser siempre- se me hace oportuno comentar algo acerca de las palabras que no tienen pareja.

Supongamos que hay una artista, una mujer que canta y actúa a la perfección y a mí me gusta, por lo que la admiro y le echo porras hasta la ignominia. Si fuera hombre diría que "es mi ídolo" pero si es mujer ¿cómo puedo decirlo? Esta dama es mi ¿ídola? No, la palabra ídola no existe y eso no es cuestión de feminismo, es cosa de historia del idioma.

El hecho es que la palabra ídolo no tiene equivalente en femenino. Entonces la mujer aquella es mi ídolo, no mi ídola porque esta palabra no existe, por lo tanto tengo que usarla en masculino.

Lo mismo sucedería si hay una dama a la que le toca presenciar un delito y se le llama para que dé un testimonio o sea para que actúe como… ¿testiga? No, para nada. La palabra testiga tampoco existe, por lo que tendremos que decir que la dama es testigo.

La palabra ícono se refiere a una imagen. Si la usamos metafóricamente aplicándolo a una persona que es emblemática de una determinada actividad, si es hombre diríamos, por ejemplo, que el tipo es un ícono de la cultura, pero si es el caso de una dama no podemos decir que es ícona, porque la palabra no existe.

En cambio, hay palabras que no acostumbramos usar en femenino pero sí debemos hacerlo. Hay mucha gente que dice que una dama que estudió ingeniería es una mujer ingeniero, incluso los títulos universitarios así lo hacían constar antes: "Se concede a esta mujer el título de ingeniero civil, o el de arquitecto…" y así en todos los casos. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a llamar así a la licenciada y a la arquitecta, aunque todavía no alcanzamos a digerir que a una muchacha que estudió y se graduó en la carrera de medicina, se diga que es una médica cirujana y partera.

También tenemos conflicto similar cuando nos referimos a una persona que no sabe leer y escribir, decimos que es analfabeta aunque sea un señor, con bigote y toda la barba. Debemos decir que el tipo es analfabeto, así como también debemos decir polígloto y no políglota al que habla varios idiomas.

Xavier González ¿Cómo es, abuchear o abuyar?

Es abuchear.

