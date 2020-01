PELIGRAN LOS PATRIOTAS

- Por la sorprendente derrota en la semana 17 ante los Delfines de Miami, los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrán que jugar hoy en la ronda de comodines ante los peligrosos Titanes de Tennessee, que se colaron a postemporada gracias a su victoria sobre Texanos de Houston en la semana 17.

Se espera un duelo complicado para los "Pats", que tras empezar la campaña con marca de 8-0, han ganado solo cuatro de sus últimos ocho encuentros.

Todo lo contrario por parte de los Titanes, que desde que Ryan Tannehill asumió la titularidad como mariscal de campo tienen marca de siete victorias y tres descalabros.

En los playoffs que siguieron a la temporada de 2017, el gerente general de los Titanes, Jon Robinson, destituyó al entrenador Mike Mularkey, tras una derrota ante Nueva Inglaterra en la ronda divisional. Y al hacerlo, el dirigente se apoyó en su pasado con el objetivo de labrar un nuevo futuro para Tennessee.

Cinco días después, Robinson, quien comenzó como cazatalentos en la NFL con Nueva Inglaterra de 2002 a 2013, contrató como entrenador a Mike Vrabel, quien había ganado tres anillos del Super Bowl como linebacker de los Patriotas.

Tennessee contaba ya con un exjugador de los Patriotas, el esquinero Logan Ryan. Vrabel incorporó a más jugadores y colaboradores que habían tenido vínculos con Nueva Inglaterra. Ese grupo incluía al exasistente de los "Pats", Dean Pees, como su coordinador defensivo; al esquinero Malcolm Butler, quien salvó el Super Bowl de 2015, y al corredor Dion Lewis.

Fue un esfuerzo evidente por sembrar en Tennessee algunas semillas producidas por el entrenador de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, cuya disciplina y cultura de trabajo se conocen desde hace tiempo como el "Patriot Way".

Dos temporadas después, los esfuerzos de Robinson y Vrabel se combinaron con la llegada del exquarterback de los Delfines, Ryan Tannehill, quien desde hace tiempo causa problemas a los Patriotas. Y todo ello ha desembocado en un parejo duelo de comodines, entre los Titanes y la franquicia a la que han tratado de emular.

Tennessee encontró un equipo diferente cuando Tannehill se convirtió en titular. Los Titanes han promediado 6.94 yardas por jugada desde que se movió a la alineación inicial en la semana 7, el mejor en la NFL en ese lapso. Han promediado 406.2 yardas de ofensiva total con Tannehill como titular, tercero detrás de Dallas (424.1) y Tampa Bay (416).

Tannehill no solo lideró la NFL con un índice de pasador de 117.5 mejor en su carrera, sino que el corredor Derrick Henry fue el mejor de la Liga con 1,540 yardas por tierra. También tienen un receptor de 1,000 yardas en el novato A.J. Brown, que ocupó el segundo lugar en la NFL con un promedio de 20.2 yardas por captura

Mientras Brady se prepara para su 17ma postemporada, dice que no está pensando en el futuro más allá de hoy.

El jugador de 42 años tiene más victorias en playoffs (30) que cada uno de los otros 11 mariscales titulares combinados que jugarán playoff este año (26). Pero también tiene un contrato que expira después de la temporada y podría enfrentar la entrada a la agencia libre por primera vez en sus 20 años de carrera.

"Estoy bastante concentrado en lo que necesito hacer. Esta semana se ha sentido como cada dos semanas durante los últimos 20 años... No he pensado en esas cosas. No estaría pensando en esas cosas de todos modos. Se sintió como una semana normal para mí", mencionó el experimentado quarterback.

Nueva Inglaterra jugará la ronda de comodines por primera vez desde 2009, cuando cayó 33-14 ante Baltimore. Los Patriotas tienen una foja de 2-1 en el partido de comodines durante la era de Belichick y del quarterback Tom Brady.

Pero en estos años, nunca han avanzado al Super Bowl cuando han tenido que disputar ese duelo de primera ronda de los playoffs.

"Tenemos una oportunidad de emprender una gira de la revancha", destacó el linebacker de los Patriotas, Kyle Van Noy. "¿Qué mejor forma de comenzar que ante Tennessee, que nos ganó el año pasado? Hay una gran motivación. No estábamos contentos con nuestro desempeño. Ellos vendrán a nuestra casa. ¿Qué mejor forma de iniciar los playoffs?".