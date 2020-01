Festival Coachella abre la puerta a Banda MS

El cartel oficial del Festival Coachella 2020, uno de los encuentros musicales más importantes del mundo, fue dado a conocer y en él aparece por primera vez la Banda MS, que se presentará el 12 y 19 de abril.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2020 se celebrará en Indio, California, y el cartel de este año está encabezado por Rage Against the Machine, Calvin Harris, Travis Scott, Flume, Frank Ocean, Lana Del Rey, entre los más de 60 grupos que actuarán durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2020. A la Banda MS se suma la presencia del mexicano de 18 años Ed Maverick, cantante de folk quien actuará en las mismas fechas que los sinaloenses. Estos no son los primeros connacionales que tocan en el emblemático encuentro musical, pues siguen los pasos de Los Ángeles Azules, Café Tacvba, Molotov, Zoé y Caifanes, que también han pisado esos escenarios.

La agrupación MS, originaria de Mazatlán, dedicada a la música regional mexicana se cuela en un cartel plagado de estrellas de la música en inglés. La sorpresa de su inclusión en Coachella inundó de inmediato las redes sociales.

Sergio Lizárraga comanda esta agrupación que nació en 2003. Actualmente cuenta con 15 integrantes. Entre sus éxitos destacan las piezas El color de tus ojos, Por mí no te detengas, Tu postura, Me vas a extrañar y Háblame de ti. El Festival Coachella se convirtió en un macroevento en 1999, y desde entonces reúne cada año a más agrupaciones; destaca la diversidad en tendencias musicales, pero siempre convocando a las mejores bandas.