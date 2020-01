Voces del río: seis años frenando a Odebrecht en Jalcomulco

El 20 de enero, los pueblos unidos de la cuenca Antigua por los ríos libres, celebrarán seis años de que expulsaron de su territorio y tienen frenado el proyecto de presa hidroeléctrica de la transnacional brasileña Odebrecht, el conglomerado de negocios en ingeniería y construcción más grande de Latinoamérica que fue descubierto en red delictiva y escándalo de corrupción globalizada de muy altos vuelos por la Operación Lava jato, que alcanza a exgobernadores de Veracruz y a exfuncionarios de pasados gobiernos mexicanos.

Son los propios pobladores quienes cuentan la historia, los antecedentes de la llegada de la corporación Odebrecht a la Antigua, Veracruz. Y lo hacen en el libro "Jalcomulco, voces del río. La cuenca que detuvo al gigante", que escribieron ellos y publicaron en julio de 2016; 402 páginas.

El 8 de septiembre de 2008 -cuentan-, hubo un derrumbe en la comunidad Barranca Grande, que se encuentra bajo una barranca por la que el río pasa, en medio de dos cerros. El pueblo estaba pegado al río, tierra muy floja. La gente sabía que estaba en peligro. Abajo había una escuela y casas. En ese derrumbe, una piedra muy grande cayó en un salón de la escuela, pero no había nadie. Otra piedra cayó en casa de una señora que no se quiso salir. Con anterioridad, la comunidad le pidió que se saliera y la señora dijo: -De mi casa no me voy a salir. Y la señora murió donde quería estar, en su casa.

Este acontecimiento fue tomado como pretexto por el entonces gobernador, Fidel Herrera Beltrán. No pasaron muchas horas y llegaron los helicópteros a desalojar a la gente, con el pretexto de que el río estaba tapado.

-Vimos en las noticias que supuestamente la gente estaba debajo de la tierra. ¡Y nada de eso era cierto, eso era mentira! Lo que sucedió fue que Fidel ya había ido a Brasil a hablar con Odebrecht para hacer los primeros tratos. Ya habían hablado de la generación de energía, de agua y demás. Sabían que la intención era colocar una presa en Quihuixtlán y en Barranca Grande. Por esa razón los desalojaron y llevaron a la población a Barranca Nueva, una ciudad terrible.

Ese fue el pretexto, porque el gobierno ya le tenía echado el ojo. Utilizaron el desgajamiento del cerro para sacar a la gente. Les dijeron: -Ustedes están en alto riesgo, se les va a venir encima el cerro y se tienen que ir. Y construyeron Barranca Nueva, en la parte de arriba.

A la población de Barranca Grande la desplazaron con la intención de construir la presa. Unas 3 mil familias desplazadas de manera forzosa. Fueron los primeros desplazados por las presas en el estado de Veracruz. -Por eso la gente de Barranca Grande es guerrera, siempre acude a cualquier llamado que les hagamos.

-Barranca Grande era un lugar bellísimo. Y ahorita es un pueblo fantasma, ya no hay nadie. ¡Se enyerbó todo! A Barranca Nueva la hicieron con casas prefabricadas, chiquitas, de lámina, de fibra de vidrio, bajitas, con miles de problemas. ¡No tienen agua! La gente no se quería ir. ¿Sabes cómo se los fregaron? Hicieron una escuela arriba y mandaron a los maestros arriba; entonces, obligaron a los niños a subir esa barrancota. Y no podían estar así. Lo que sucedió fue que para que pudieran ir los niños a la escuela las madres se fueron a vivir a Barranca Nueva.

El pueblo quedó dividido, los hombres abajo y las mujeres con los niños arriba, porque ahí estaba la escuela. Los hombres decían: "¿Qué voy a hacer allá arriba? Las casas están mal hechas, mis tierras están aquí abajo, aquí trabajo; mi mujer se fue arriba pero por la escuela".

Desde el 2011, pobladores solicitaron información al gobierno de Javier Duarte de Ochoa acerca de un proyecto de presa hidroeléctrica rumorado para la cuenca La Antigua, pero siempre les negaron la existencia de plan alguno. Aumentaba, sin embargo, la presencia de personas extrañas en sus comunidades.

En 2013 descubrieron que Duarte había ordenado a la mayoría priísta del Congreso local autorizara la construcción del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa a través del esquema del Proyecto de Prestación de Servicios Integrales para el Abastecimiento de Energía Renovable para el estado de Veracruz, consistente en instalar una presa hidroeléctrica sobre la cuenca La Antigua, proyecto de Odebrecht.

Desde el 20 de enero de 2014, más de 40 comunidades mantienen un campamento que frena el proyecto de despojo que tramaron los gobiernos y la multinacional brasileña.

