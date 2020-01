Joven tuitera se hace viral por introducirse un ajo en sus partes íntimas

Frida, como se identifica la chica en la red social, compartió un tuit el miércoles en el que comentaba que 'había empezado el año con una tragedia', pues como parte de un 'ritual karmico feminista', se introdujo un diente de ajo en la vagina que se le perdió en el interior.

Tiempo más tarde, Frida dio seguimiento sobre su situación, informando que el ajo había salido y que ella se encontraba bien.

Sin embargo, dicho suceso dio pie a burlas por parte de internautas y comentarios que aseguraban que lo que hizo está justificado debido a las propiedades que posee el Allium sativum (ajo), ya que según la herbolaría su uso medicinal es sumamente favorable para la salud ginecológica, al ser un poderoso antimicótico natural.

Cabe destacar que durante el año pasado surgió un tema similar, en el que la ginecóloga Jennifer Gunter detalló porque no es recomendable introducir ajo en la zona íntima de las mujeres, pues a pesar de poseer Alicina, lo cual podría resultar beneficioso para la salud vaginal como buen antimicótico, su uso no se ha comprobado fuera de laboratorios y mucho menos ha sido probado en mujeres.

Why you should not put garlic in your vagina.

A thread.

Garlic contains allicin, in THE LAB it MAY have antifungal (i.e. anti yeast) properties. This is in a lab, not even in mice. Just a dish of cells. Your vagina is not a dish of cells. #vaginaisanogarliczone 1/8