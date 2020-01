Aladdin le propone matrimonio a Jasmine durante puesta en escena

La puesta teatral de Aladdin que se lleva a cabo en Leicester, Inglaterra, fue el escenario en que se protagonizó una romance de la vida real, cuando los actores interpretando los personajes principales en la obra, se comprometieron en pleno show.

Matthew Pomeroy y Natasha Lamb, que interpretan a Aladdin y Jasmine, se comprometieron en matrimonio finalizando la obra, momento en que él se arrodilló con un anillo en la mano frente a toda la audiencia aún presente, reporta la BBC.

"Durante los últimos cuatro años, has cambiado mi vida. Te amo con todo mi corazón. Eres mi mejor amiga", le dice Pomeroy a Lamb.

El video de la propuesta de matrimonio luego se hizo viral en Twitter, donde los internautas aprovechan para felicitar a la pareja.

"Fue aterrador. No había averiguado dónde poner el anillo después del cambio de vestuario para el final ya que no tenía bolsillos, así que cuando hice una reverencia pensé que se caería del cinturón. Me paso la vida en el escenario, es mi lugar feliz. Proponer allí me queda perfectamente", cuenta Matthew sobre la forma como preparó la idea.

DA.