Niño se traga accidentalmente unos Air Pods

Un niño de 7 años se tragó accidentalmente su regalo de navidad, uno de los audífonos inalámbricos de Apple, los Air Pods.

Fue su madre, Kiara Stroud, quien compartió la imagen de los rayos X de su hijo, que deja ver el auricular alojado en el estómago del menor.

Ella cuenta que según le dijo su hijo, los tenía en la boca cuando sin querer se tragó uno. "Me dijo: Mamá. No quiero mi teléfono. Porque también recibió un teléfono para Navidad. Dijo: No quiero estar cerca de mi teléfono. No quiero que me conecte y yo comience a reproducir música", cuenta la madre de Georgia a la cadena WSB-TV.

Los médicos le dijeron que el Air Pod saldrá del cuerpo de forma natural, así que sólo queda esperar.

