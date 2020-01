México no interviene en decisiones extranjeras: AMLO sobre conflicto Irán-EUA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó fijar una postura respecto a la escalada de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, tras el ataque estadounidense en Irak en el cual murió Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraníes.

"No me meto en eso, no puedo opinar sobre eso", señaló el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador dijo que esto es "un asunto de política exterior" y recordó los principios enmarcados en el Artículo 89, agregando que México no interviene en decisiones políticas de otros gobiernos.

Como se informó oportunamente, un ataque estadounidense mató en Irak a un comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, identificado como el general Qasem Soleimani.

Irán prometió “fuertes represalias” tras el ataque de Estados Unidos que mató al general de mayor rango de Teherán, quien era además el arquitecto de sus intervenciones en Oriente Medio, cerca del aeropuerto de Bagdad.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que "Irán nunca ganó una guerra, pero jamás perdió una negociación", ante la amenaza hecha por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien describió a Soleimani como “la cara internacional de la resistencia”.