LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

SIN CONFUSIONES LAS EXPRESIONES

A veces en el lenguaje se presentan casos confusos, en los que no estamos seguros de cómo se escribe correctamente una palabra.

Tenemos el caso de la palabra as. ¿Qué es el as? El as es una carta de la baraja que corresponde al número uno. En muchos juegos opera en forma diferente a las demás. Pero si le anteponemos una hache se convierte en forma conjugacional del verbo haber que generalmente se usa como auxiliar por lo que aparece con mucha frecuencia junto a otro verbo.

Por ejemplo, en la frase: "¿has ido a México últimamente?", la palabra "has" está auxiliando a "ido", que es participio del verbo ir. En eso consiste la función auxiliar del verbo haber.

Hay otras formas. "¡Haz la tarea!" dice la mamá al chamaco que se ha estado "haciendo guaje" para no cumplir con los deberes que le encargaron en la escuela. En ese caso la palabra lleva hache inicial y termina en zeta. Es forma imperativa del verbo hacer.

Aún hay otro haz que se escribe igual que el vocablo citado anteriormente pero se refiere a un sustantivo y puede ser un manojo o atado de hierbas o de leña por ejemplo. Y todavía hay más.

La palabra haz puede referirse también a un conjunto de rayos luminosos o algo similar. Por eso, insisto, si usted realmente quiere hablar y escribir correctamente, no se confunda. Guarde en su memoria lo que quiere decir cada palabra según la forma en que se escriba.

También hay que tener especial cuidado con palabra como beneficencia, que no debe escribirse -o decirse- beneficiencia. También hay confusión con la palabra "consciencia" porque también existe "conciencia" -sin la ese- pero significan cosas diferentes. Consciencia es la capacidad que tenemos de reconocer la realidad, mientras que la conciencia es el conocimiento que tenemos del bien y el mal. ¡No son lo mismo!

Casos de cuidado también lo son: expectativa -y no espectativa-, exhortar -y no exortar-, intrínseco - y no intrínsico- y muchas otras que le compartiré en algún artículo posterior… o sea, después, porque aquí se ha terminado el espacio por hoy.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Rosa Díaz: ¿Cómo es lo correcto, originario u oriundo?

Gramaticalmente las dos formas son correctas. Nada más no vaya a poner oriondo porque no existe, o bien, "orondo" porque significa otra cosa.

Estate preparado para la batalla si de veras quieres conseguir la victoria.