Pide Riquelme a alcaldes y alcaldesas de Coahuila respetar proceso electoral 2020

El gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, estuvo de visita en la ciudad de Piedras Negras en donde hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas de los 38 municipios de Coahuila, con la finalidad de solicitar respeto al proceso electoral, mismo que inicio el pasado 01 de enero, y que concluirá el 07 de junio, cuando se lleve a cabo la jornada electoral para la elección de diputados locales.

"Que no nos ganen las tentaciones mucho menos las electorales, ahora que inicia el proceso, que Coahuila no caiga en la tentación de poder mezclar el proceso electoral con temas que debemos de atender de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución, de acuerdo a lo que exige nuestro marco jurídico y a las facultades y obligaciones que tiene el estado y los 38 municipios, que la seguridad no se politice, que sea nuestra principal orientación dentro de los proyectos que habremos de emprender en este año" dijo Riquelme Solís.