El Espacio de Cerpa

Como pasa el tiempo tan inexorablemente que, cuando menos nos lo imaginábamos, ya nos encontramos en un nuevo año y por lo cual, le quiero desear a todo el mundo, un veinte-veinte sobre todo lleno de abundancia en salud principalmente y con mucha prosperidad en todos los ámbitos y que los sueños se cumplan en la medida de sus necesidades.

Nunca me imaginé que, el “día de los inocentes”, caería en 29 de diciembre y no en 28 porque, el pasado domingo a nadie en su pleno juicio, le habría creído a cualquiera que te dijera que, los Delfines, le harían la travesura a los todavía campeones y en su plena casa y todavía de que la esperanza la tenían los Patriotas de descansar la primera ronda si, en un momento dado, los Cargadores harían también, una diablura en el “Punta de Flecha” pero toma chango tu banana por la cual, el milagro en Fóxboro donde el pase de anotación de Ryan Fitzpatrick (ahora si le creí que egresó de Harvard) en el último suspiro, fue un puñal devastador para las esperanzas de Nueva Inglaterra de tener una tregua este próximo fin de semana y que, por primera vez desde el 2009, la escuadra de Belichick, tendrá que ganar su pase a la ronda divisional con una victoria en contra de uno de los mejores equipos de la NFL como son los Titanes y que ahora se preguntan si todo esto, es una prescripción para un rumbo inaplazable de la que, para muchos (a mí no me incluyan por ser tan tramposos) de la dizque mayor dinastía en la cronología del futbol americano profesional y que también, sería un fastidio monumental si Tennessee se lleva la victoria el sábado por la noche en el Estadio Gillette porque es evidente, de que los Patriotas son frágiles porque esto lo han enseñado durante varias semanas.

Pero este primer sábado del año por la tarde, todo comenzará en Houston con la visita de los Bills y donde el entrenador en jefe de los Texanos Bill O´Brien, tuvo la oportunidad de proteger a sus mejores hombres en la última semana por lo que ahora su equipo fresco, tendrá a una escuadra de Buffalo desafiados ofensivamente en casa y que, la defensa del equipo de Sean McDermott, es tan excelente que tratan de solventar el ataque dirigido por Josh Allen que no ha sido la octava maravilla del mundo pero un factor imperioso X para la escuadra local, es J.J, Watt a quién ya le dieron luz verde para tener actividad pasado mañana.

Para el domingo inicia la guerra en la NFC (Ahora la liga comenzó con dos juegos por conferencia en sábado y dos por domingo) primero con unos Santos que merecían algo más que los sembrados como número tres donde el conjunto de Sean Payton se ocupó de manera decisiva el pasado día 29 construyendo una ventaja de 35-0 en contra de las Panteras en la primera mitad pero que, para esta ocasión, se miden a unos Vikingos que no son cualquier perita en dulce y no sabemos si lo que hizo Nueva Orleáns de traer a entrenar al ridículo de Antonio Brown, fue algo solo para intimidar y que ahora viene una oportunidad de venganza de todos los tiempos porque, ¿recuerdan lo que sucedió hace dos años pero en Minnesota en la ronda divisional?

Esta primera ronda termina el domingo por la tarde con la visita de Seattle a Filadelfia donde los Halcones Marinos fueron creados para su arrollador momento cinematográfico a una yarda que aseguraría la división en contra de los 49´ers frente a todos incluyendo al jugador número doce en Century Link y donde la bestia corrió en busca de hacer el daño pero los dioses del campo gritaron ¡corten¡ y que, al final, le dio la oportunidad a San Francisco de descansar para esta vez.