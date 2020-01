Confía AMLO en que a México le irá bien con la estrategia aplicada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició el nuevo año 2020 con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario deseó un feliz año nuevo y confió en que a México le irá bien, afirmando que "se ha demostrado que funciona la estrategia aplicada" en materia económica que, dijo, supone no priorizar el crecimiento económico sino el desarrollo "en beneficio de la mayoría de los mexicanos".

López Obrador aseveró que se ha demostrado también que no es necesario aumentar o crear nuevos impuestos, pues consideró suficiente trabajar en la lucha contra la corrupción y a favor de un gobierno austero, "sin excesos ni lujos".

Sin embargo, también señaló que sigue pendiente el tema de la seguridad y "serenar al país", reiterando que los hechos que frenan el cumplimiento en este rubro se deben a problemas heredados de administraciones pasadas.

El titular del Ejecutivo federal indicó que para garantizar el bienestar de los mexicanos en este aspecto, su principal apuesta es atender a los jóvenes, "garantizar el acceso al trabajo, a la educación", y trabajar para "fortalecer la unión familiar, que es la más importante institución de seguridad social que tenemos en el país, la que más nos va a ayudar a reconstruir el tejido social y a que haya paz y que haya tranquilidad".

Dijo que confía en que se serenará el país pues "no se permitirá el contubernio ni la asociación delictuosa" del gobierno con grupos que provocan la inseguridad.

López Obrador agregó que también ha quedado demostrado que lo que México vive actualmente no es solo un cambio de gobierno, sino "una transformación", por la cual afirmó que trabaja "sin perder el tiempo", pues anunció que concluyendo su mandato como presidente de México no buscará ningún otro cargo político. "Ya no, me retiro", dijo.